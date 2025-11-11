Dharmendra Health Update: मीडिया पर फूटा हेमा मालिनी का गुस्सा, बोलीं- कैसे जिम्मेदार चैनल ऐसी झूठी न्यूज फैला सकते हैं

ईशा देओल ने धर्मेंद्र की मौत की खबर को बताया झूठ
Dharmendra Death: मंगलवार सुबह कई मीडिया वेबसाइट और चैनल पर अभिनेता धर्मेंद्र की मौत की खबर प्रसारित होने पर उनकी बेटी ईशा देओल के बाद अब हेमा मालिनी ने भी न्यूज चैनल पर अपना गुस्सा उतारा है। उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि जो हो रहा है वह अक्षम्य है! जिम्मेदार चैनल एक ऐसे व्यक्ति के बारे में झूठी खबर कैसे फैला सकते हैं जो इलाज का असर दिखा रहा है और ठीक हो रहा है? यह बेहद अपमानजनक और गैरजिम्मेदाराना है। कृपया परिवार और उनकी निजता की जरूरत का पूरा सम्मान करें।"
ईशा देओल ने भी पिता की मौत की खबर को झूठ बताते हुए लिखा था कि मंगलवार सुबह कई मीडिया वेबसाइट और चैनल ने पिता धर्मेंद्र की मौत की झूठी खबर प्रसारित की है। वह एक दम स्टेबल कंडीशन में है और रिकवर कर रहे हैं।
फिल्म इंडस्ट्री से आज सुबह 11 नवंबर को बेहद दुखद खबर आई थी कि बॉलीवुड के हीमैन यानी धर्मेंद्र ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। उनका 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। जिससे सोशल मीडिया पर तहलका मच गया था। अब खुद धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल ने बड़ी जानकारी दी है और पिता को एकदम स्वस्थ बताया है। लेकिन वहीं, आजतक की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि एक्टर की टीम ने उनके निधन की पुष्टि की है।
धर्मेंद्र हाल ही में मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में 11 दिन पहले रूटीन चेकअप के लिए भर्ती हुए थे, लेकिन 10 नवंबर से ही एक्टर की हालत ज्यादा खराब बताई जा रही थी और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था, फिर शाम को इंस्टाग्राम पर एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने सभी को उनकी दुआओं और चिंता के लिए धन्यवाद दिया था और कन्फर्म किया था कि 89 साल के 'हीमैन' अब धीरे-धीरे ठीक हो रहे है और शाम होते-होते उनके बेटे सनी देओल, बेटी ईशा देओल उनकी बहू परिवार के सभी सदस्य ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल पहुंच गए थे।
सनी देओल का हॉस्पिटल जाते समय का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वह कैंडी हॉस्पिटल के बाहर दिखाई दिए थे। इससे पहले सनी देओल की टीम ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके कन्फर्म किया था कि एक्टर स्टेबल हैं और ऑब्जर्वेशन में हैं। स्टेटमेंट में लिखा था, 'मिस्टर धर्मेंद्र स्टेबल हैं और ऑब्जर्वेशन में हैं। आगे के कमेंट्स और अपडेट्स जैसे ही उपलब्ध होंगे, शेयर किए जाएंगे। हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके जल्दी ठीक होने के लिए प्रार्थना करें और परिवार के प्राइवेसी के अधिकार का सम्मान करें।'
सोशल मीडिया पर गोविंदा के भी ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में पहुंचने का वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं, अमीषा पटेल भी हॉस्पिटल पहुंच गई हैं। अमीषा पटेल से मीडिया ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मना कर दिया। वह इस दौरान काफी परेशान नजर आईं। शाहरुख खान और सलमान खान भी धर्मेंद्र की चिंता में हॉस्पिटल पहुंचे थे।
