बॉलीवुड

धर्मेंद्र ने अमिताभ बच्चन को लेकर किया था खुलासा, लोगों को नहीं हुआ था यकीन

Sholay Movie Kissa: धर्मेंद्र के निधन के बीच उनका पुराना किस्सा फिर चर्चा में है, जब उन्होंने दोस्ती निभाते हुए अमिताभ बच्चन को शोले में जय का रोल दिलाया था। हालांकि ये रोल पहले किसी दूसरे एक्टर को ऑफर हुआ था। चलिए बताते हैं, उस एक्टर का नाम…

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Nov 25, 2025

Sholay Movie Story

धर्मेंद्र ने अमिताभ बच्चन। शोले फिल्म का एक सीन (इमेज सोर्स: एक्स स्क्रीनशॉट)

Sholay Movie Story: बॉलीवुड के 'ही-मैन' धर्मेंद्र के निधन की खबर ने पूरे देश को शोक में डुबो दिया है। 89 वर्ष की आयु में 24 नवंबर की सुबह मुंबई के जुहू स्थित उनके आवास पर उनका निधन हुआ। उनके निधन से सिनेमा जगत और सिने प्रेमी दोनों ही उदास हैं। उनसे जुड़ी यादों को सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक किस्सा ये है कि जब धर्मेंद्र ने खुलासा किया था कि कैसे उन्होंने अपने दोस्त अमिताभ बच्चन को शोले (1975) में जय का किरदार दिलवाया था। यह किस्सा न सिर्फ उनकी इंसानियत को दर्शाता है, बल्कि हिंदी सिनेमा के दो दिग्गजों की मजबूत दोस्ती की मिसाल भी देता है।

धर्मेंद्र का खुलासा: सोचा चलो बेचारे को दे दो

यह राज 2018 में 'आप की अदालत' शो पर खुला, जब धर्मेंद्र ने पहली बार इस पर बात की। उन्होंने कहा, मैंने कभी इस बारे में बात नहीं की, क्योंकि अमिताभ कहने लगे हैं कि मैंने उनकी मदद की, तो मैं बता देता हूं कि हां, मैंने उन्हें जय वाला रोल दिलवाया था। वो मुझसे मिलने आते थे, लेकिन ये रोल पहले शत्रुघ्न सिन्हा को ऑफर हुआ था। जब शत्रुघ्न ने बाद में पूछा कि उन्होंने अमिताभ को रोल क्यों दिलवाया? इस पर धर्मेन्द्र ने कहा, 'यार कुछ समझ नहीं आता, वो पहले आया, सोचा चलो बेचारे को दे दो।'

सिल्वर स्क्रीन पर अमर हुई दोस्ती

शोले ने धर्मेंद्र को वीरू और अमिताभ को जय बनाया। जय-वीरू की जोड़ी आज भी फैंस की फेवरेट है। अमिताभ बच्चन कई बार अलग-अलग मौकों और इंटरव्यूज में धर्मेंद्र को इसका श्रेय दे चुके हैं। साल 2020 में रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति के 13वें सीजन में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था।

धर्मेंद्र के निधन के बाद अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर एक भावुक पोस्ट में लिखा: 'भाई साहब, आपकी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। जय-वीरू की जोड़ी कभी टूटेगी नहीं।'

हेमा मालिनी के साथ सेट पर रोमांस और शरारतें

शोले के सेट पर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की लव स्टोरी भी अच्छी चल रही थी। फिल्म क्रिटिक अनुपमा चोपड़ा की किताब 'शोले: द मेकिंग ऑफ अ क्लासिक' में इस बात को लिखा है कि धर्मेंद्र जानबूझकर रोमांटिक सीन खराब कर देते थे, ताकि उन्हें हेमा मालिनी के साथ वही सीन फिर से शूट करने का मौका मिले। यहां तक कि वे लाइटमैन को पैसे देकर गलती करवाते थे ताकि शॉट ओके न हो पाए। जब यह बात डायरेक्टर रमेश सिप्पी को बताई गई, तो वह हंसकर बोले, मुझे पता नहीं था, लेकिन अच्छा हुआ कि मेरी फिल्म ने एक असली लव स्टोरी भी बना दी।

amitabh bachchan

अमिताभ बच्चन

धर्मेन्द्र

धर्मेंद्र

25 Nov 2025 08:50 pm

