धर्मेंद्र ने अमिताभ बच्चन को लेकर किया था खुलासा, लोगों को नहीं हुआ था यकीन

Sholay Movie Story: बॉलीवुड के 'ही-मैन' धर्मेंद्र के निधन की खबर ने पूरे देश को शोक में डुबो दिया है। 89 वर्ष की आयु में 24 नवंबर की सुबह मुंबई के जुहू स्थित उनके आवास पर उनका निधन हुआ। उनके निधन से सिनेमा जगत और सिने प्रेमी दोनों ही उदास हैं। उनसे जुड़ी यादों को सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक किस्सा ये है कि जब धर्मेंद्र ने खुलासा किया था कि कैसे उन्होंने अपने दोस्त अमिताभ बच्चन को शोले (1975) में जय का किरदार दिलवाया था। यह किस्सा न सिर्फ उनकी इंसानियत को दर्शाता है, बल्कि हिंदी सिनेमा के दो दिग्गजों की मजबूत दोस्ती की मिसाल भी देता है।