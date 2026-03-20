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100 करोड़ी ओपनिंग वाली ‘धुरंधर 2’ पर ध्रुव राठी ने बोला हमला, आदित्य धर पर लगाए आरोप

Dhruv Rathee Slams Dhurandhar 2: फिल्म 'धुरंधर 2' पर अब यूट्यूबर ध्रुव राठी ने बड़ा हमला बोला है। रणवीर सिंह की फिल्म को लेकर क्या कुछ कहा है ध्रुव राठी ने, चलिए जानते हैं।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Mar 20, 2026

Dhruv Rathee Slams Dhurandhar 2

Dhruv Rathee Slams Dhurandhar 2 (सोर्स- एक्स)

Dhruv Rathee Slams Dhurandhar 2: बॉलीवुड की चर्चित फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' इन दिनों अपनी कमाई के साथ-साथ विवादों को लेकर भी सुर्खियों में है। जहां एक तरफ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है, वहीं दूसरी तरफ मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी ने फिल्म और इसके निर्देशक आदित्य राठी पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

ध्रुव राठी ने फिल्म पर बोला हमला (Dhruv Rathee Slams Dhurandhar 2)

ध्रुव राठी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए फिल्म को खुला प्रोपेगेंडा करार दिया। उन्होंने दावा किया कि आदित्य धर पहले भी अपनी फिल्मों में सूक्ष्म तरीके से राजनीतिक संदेश देते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सभी सीमाएं पार कर दी हैं। राठी के अनुसार, फिल्म का कंटेंट अब किसी भी तरह से छुपा हुआ नहीं है और सीधे तौर पर एक खास एजेंडा पेश करता है।

हिंसा और कंटेंट पर भी उठे सवाल (Dhruv Rathee Slams Dhurandhar 2)

ये पहली बार नहीं है जब राठी ने इस फिल्म को लेकर सवाल उठाए हैं। इससे पहले भी उन्होंने फिल्म के ट्रेलर की आलोचना करते हुए कहा था कि इसमें दिखाई गई अत्यधिक हिंसा और क्रूरता समाज के लिए नुकसानदायक हो सकती है। उन्होंने इसकी तुलना बेहद संवेदनशील और खौफनाक दृश्यों से करते हुए कहा कि ऐसे कंटेंट को मनोरंजन के नाम पर दिखाना चिंताजनक है।

राठी के इस बयान के बाद फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोगों ने उनका विरोध भी किया। अभिनेता रणवीर शौरी ने निर्देशक का समर्थन करते हुए कहा कि फिल्मों को क्रिएटिव स्वतंत्रता के दायरे में देखा जाना चाहिए।

'एक वीडियो से हिला दूंगा फिल्म का नैरेटिव'

ध्रुव राठी ने अपने एक और पोस्ट में दावा किया कि वह जल्द ही एक वीडियो जारी करेंगे, जिसमें फिल्म के कथित प्रोपेगेंडा को उजागर किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि एक यूट्यूब वीडियो इतनी बड़ी फिल्म के नैरेटिव को चुनौती दे सकता है। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस और तेज हो गई है।

दर्शकों की मिली-जुली प्रतिक्रिया

जहां एक ओर फिल्म को दर्शकों का भरपूर समर्थन मिल रहा है और सिनेमाघरों में भीड़ देखी जा रही है, वहीं दूसरी ओर एक वर्ग ऐसा भी है जो इसके कंटेंट और संदेश पर सवाल उठा रहा है। कुछ लोग इसे एक बेहतरीन एक्शन फिल्म मान रहे हैं, जबकि अन्य इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रभावित बता रहे हैं।

रचनात्मक आजादी बनाम जिम्मेदारी

ये विवाद एक बार फिर इस बहस को सामने लाता है कि फिल्मों में रचनात्मक स्वतंत्रता की सीमा क्या होनी चाहिए। क्या फिल्मकारों को अपनी बात कहने की पूरी छूट होनी चाहिए, या फिर उन्हें सामाजिक जिम्मेदारी का भी ध्यान रखना चाहिए?

फिलहाल, धुरंधर: द रिवेंज अपनी सफलता और विवाद- दोनों के चलते चर्चा में बनी हुई है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि ध्रुव राठी का वीडियो इस बहस को किस दिशा में ले जाता है।

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Published on:

20 Mar 2026 12:55 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 100 करोड़ी ओपनिंग वाली ‘धुरंधर 2’ पर ध्रुव राठी ने बोला हमला, आदित्य धर पर लगाए आरोप

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