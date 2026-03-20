100 करोड़ी ओपनिंग वाली ‘धुरंधर 2’ पर ध्रुव राठी ने बोला हमला, आदित्य धर पर लगाए आरोप

ध्रुव राठी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए फिल्म को खुला प्रोपेगेंडा करार दिया। उन्होंने दावा किया कि आदित्य धर पहले भी अपनी फिल्मों में सूक्ष्म तरीके से राजनीतिक संदेश देते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सभी सीमाएं पार कर दी हैं। राठी के अनुसार, फिल्म का कंटेंट अब किसी भी तरह से छुपा हुआ नहीं है और सीधे तौर पर एक खास एजेंडा पेश करता है।