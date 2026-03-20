‘धुरंधर 2’ में अतीक अहमद के किरदार पर मचा सियासी बवाल, विपक्षी नेताओं ने बताया- BJP का प्रोपेगेंडा

Atiq Ahmed In Dhurandhar 2 Controversy: बॉलीवुड और सियासत का रिश्ता नया नहीं है, लेकिन जब किसी फिल्म का किरदार सीधे वास्तविक घटनाओं और चर्चित नामों से जुड़ता नजर आए, तो विवाद तय माना जाता है। इन दिनों फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' को लेकर कुछ ऐसा ही माहौल बना हुआ है। फिल्म के एक किरदार ‘आतिफ अहमद’ को लेकर राजनीतिक दल आमने-सामने आ गए हैं और इसे लेकर तीखी बयानबाजी हो रही है।