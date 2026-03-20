प्रशांत तमांग की मौत ने सलमान खान को दिया तगड़ा झटका, इंडियन आइडल के विनर के निधन से टली ‘मातृभूमि’

Prashant Tamang Pushes Salman Khan Movie Release: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म 'मातृभूमि' इन दिनों चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह फिल्म की कहानी या स्टारकास्ट नहीं, बल्कि इसकी रिलीज में हो रही देरी है। इस देरी के पीछे एक बेहद दुखद कारण सामने आया है-फिल्म में अहम भूमिका निभा रहे अभिनेता और सिंगर प्रशांत तमांग का असामयिक निधन।