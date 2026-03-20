प्रशांत तमांग की मौत ने सलमान खान को दिया तगड़ा झटका, इंडियन आइडल के विनर के निधन से टली ‘मातृभूमि’

Prashant Tamang Pushes Salman Khan Movie Release (सोर्स- एक्स)
Prashant Tamang Pushes Salman Khan Movie Release: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म 'मातृभूमि' इन दिनों चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह फिल्म की कहानी या स्टारकास्ट नहीं, बल्कि इसकी रिलीज में हो रही देरी है। इस देरी के पीछे एक बेहद दुखद कारण सामने आया है-फिल्म में अहम भूमिका निभा रहे अभिनेता और सिंगर प्रशांत तमांग का असामयिक निधन।
सूत्रों के मुताबिक, प्रशांत तमांग को फिल्म में मुख्य खलनायक के तौर पर कास्ट किया गया था और उन्होंने कई महत्वपूर्ण सीन भी शूट कर लिए थे। हालांकि, कुछ बेहद जरूरी हिस्से अभी बाकी थे, जिन्हें पूरा करने से पहले ही जनवरी में उनका निधन हो गया। इससे फिल्म की पूरी योजना प्रभावित हो गई है।
फिल्म की टीम अब एक मुश्किल स्थिति में फंसी हुई है, क्योंकि जिन सीन में प्रशांत की मौजूदगी जरूरी थी, उन्हें बिना उनके पूरा करना आसान नहीं है। खासकर एक्शन सीक्वेंस और बड़े सीन को दोबारा शूट करना न सिर्फ महंगा है, बल्कि तकनीकी रूप से भी चुनौतीपूर्ण है।
मेकर्स अब इस समस्या से निपटने के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। एक विकल्प ये है कि किसी दूसरे अभिनेता को इस किरदार के लिए लिया जाए, जैसा कि पहले परेश रावल ने दिवंगत ऋषि कपूर की जगह फिल्म शर्माजी नमकीन में निभाया था।
दूसरा विकल्प तकनीक का सहारा लेना है, जिसमें AI और VFX की मदद से प्रशांत तमांग के चेहरे को बाकी सीन में शामिल किया जा सकता है। हालांकि, इसके लिए उनके परिवार की अनुमति जरूरी होगी और यह प्रक्रिया भी काफी जटिल मानी जा रही है।
फिल्म की देरी का एक और कारण सलमान खान की व्यस्तता और उनकी उपलब्धता भी है। फिल्म की शूटिंग में निरंतरता बनाए रखना और उनके लुक को एक जैसा रखना भी टीम के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है।
मातृभूमि का निर्देशन अपूर्वा लाखिया कर रहे हैं। फिल्म में चित्रांगदा सिंह भी अहम भूमिका में नजर आएंगी। पहले इस फिल्म को गलवान घाटी संघर्ष की पृष्ठभूमि पर आधारित बताया जा रहा था, लेकिन अब इसकी कहानी में बदलाव किए गए हैं और इसका नया टैगलाइन 'मे वॉर रेस्ट इन पीस' रखा गया है।
फिल्म की रिलीज डेट फिलहाल तय नहीं की गई है। हालांकि, माना जा रहा है कि मेकर्स इसे स्वतंत्रता दिवस के आसपास रिलीज करने की योजना बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए पहले फिल्म की शूटिंग पूरी करना और पोस्ट-प्रोडक्शन का काम खत्म करना जरूरी होगा।
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