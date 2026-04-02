एक तरफ ‘धुरंधर 2’ का जलवा, दूसरी तरफ ‘छावा’ सीक्वल की हलचल! विक्की कौशल बनेंगे शाहू महाराज

रिपोर्ट के मुताबिक ये नई फिल्म एक तरह से 'छावा' का सीक्वल होगी, जिसमें शाहू महाराज के संघर्षों और जीवन की कठिनाईयो पर खास ध्यान दिया जाएगा। दरअसल, विक्की कौशल ने इस प्रोजेक्ट में गहरी दिलचस्पी दिखाई है और वे फिर से उतेकर के निर्देशन में काम करने को लेकर उत्साहित हैं। बता दें, फिल्म की शुरुआत जल्द-से-जल्द करने की योजना है, लेकिन फिलहाल ये प्रोजेक्ट प्लानिंग स्टेज में है और उम्मीद है कि इसकी शूटिंग 2027 के लास्ट या 2028 की शुरुआत में शुरू हो सकती है।