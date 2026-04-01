Dhurandhar 2 का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1392 करोड़ पार, मेकर्स की ये रणनीति आई सामने, चाल जानकर चौंक जाएंगे

Dhurandhar 2 Behind Strategy: फिल्म 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर कोहराम मचा रखा है। सिर्फ 13 दिनों में इस फिल्म ने दुनियाभर से कुल 1392 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। इसने ऐसा करके Dhurandhar 2 ने इतिहास रच दिया है। बता दें, फिल्म की लोकप्रियता से इसकी कमाई रोकने का नाम नहीं ले रही है। इसमें सबसे मजेदार बात ये है कि इस बड़ी कमाई के पीछे सिर्फ फिल्म की कहानी या स्टार कास्ट का नाम ही नहीं, बल्कि एक स्मार्ट रणनीति भी है, जिसमें रिलीज की तारीखों के साथ-साथ टिकट की कीमतों का सही नियम भी शामिल है।