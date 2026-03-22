‘धुरंधर 2’ देखने के दौरान हंगामा, दर्शकों की हुई भिड़ंत, पुलिस ने तुरंत लिया एक्शन

घटना के वीडियो वायरल होने के बाद इंटरनेट यूजर्स ने इस पर अलग-अलग अंदाज में प्रतिक्रिया दी। किसी ने मजाक में कहा कि फिल्म पहले ही चार घंटे लंबी है, ऊपर से दर्शकों को ‘एक घंटा अतिरिक्त मनोरंजन’ मिल गया। वहीं कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि फिल्म का पहला हिस्सा तेलुगु में और दूसरा हिस्सा हिंदी में चला देना चाहिए था। एक यूजर ने तो मजाकिया अंदाज में कहा कि उन्हें इसके बजाय 'उस्ताद भगत सिंह' के टिकट बुक कर लेने चाहिए थे।