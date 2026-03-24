‘धुरंधर 2’ के इस सीन पर मचा विवाद, आर. माधवन पर लगा गंभीर आरोप, शिवसेना नेता ने दी चेतावनी

Dhurandhar 2: आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश कर रही है। फिल्म ने केवल 5 दिनों में ही 500 करोड़ का तूफानी कलेक्शन भी कर लिया है, लेकिन इसके साथ ही विवादों का साया भी फिल्म पर गहराता जा रहा है। जहां एक तरफ फिल्म को खाड़ी देशों में 'पाकिस्तान-विरोधी' बताकर बैन कर दिया गया है, वहीं अब भारत में भी फिल्म के एक खास सीन को लेकर भारी विरोध शुरू हो गया है। इस बार निशाने पर रणवीर सिंह या अर्जुन राम पाल और राकेश बेदी नहीं बल्कि अभिनेता आर माधवन और फिल्म के मेकर्स हैं। जिन पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का गंभीर आरोप लगा है। जैसे ही ये खबर आई हर कोई हैरान रह गया, लोग वो विवादित सीन को लेकर जानने के लिए कमेंट करने लगे।