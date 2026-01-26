धुरंधर’ के एक्टर रेप केस में गिरफ्तार, नौकरानी से 10 साल तक बनाए शारीरिक संबंध

धुरंधर के फेमस एक्टर को पुलिस ने किया गिरफ्तार
Nadeem Khan Arrested: फिल्म धुरंधर के फेमस एक्टर को लेकर बड़ी खबर आ रही है। उन्हें मुंबई पुलिस ने अरेस्ट किया है। उन पर उन्हीं की नौकरानी से 10 तक रेप करने का गंभीर आरोप लगा है। धुरंधर में रहमान डकैत के रसोइए 'अखलाक' का किरदार निभाने वाले अभिनेता नदीम खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नदीम पर उनके घर में काम करने वाली एक महिला ने पिछले 10 सालों तक बार-बार बलात्कार और यौन शोषण करने का गंभीर आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। जैसे ही ये खबर आई हर कोई हैरान रह गया। सोशल मीडिया पर तहलका मच गया।
टाइम्स टाऊ के अनुसार, पीड़ित महिला ने मालवणी पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि वह नदीम खान के घर पर घरेलू कामकाज करती थी और साल 2015 से ही नदीम ने उसे शादी का झांसा दिया हुआ था। उसका भरोसा जीतकर लगातार उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। वह बार-बार महिला के साथ अत्याचार और बलात्कार करता रहा। अब पीड़िता का कहना है कि वह लंबे समय तक डर के कारण चुप रही, उसे उम्मीद थी कि नदीम अपना वादा निभाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिससे महिला का मानसिक उत्पीड़न बढ़ने लगा, तब उसने हिम्मत जुटाकर कानून का सहारा लिया।
एक अधिकारी ने बताया कि कथित शारीरिक संबंध पहली बार शिकायतकर्ता के घर पर बने थे, जो मालवानी पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता है, और पीड़िता भी उसी इलाके में रहती है, इसलिए वर्सोवा पुलिस ने जीरो FIR के तहत मामला मालवानी पुलिस को ट्रांसफर कर दिया। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या नदीम ने इसी तरह किसी अन्य महिला को भी अपना शिकार बनाया है। पुलिस इस मामले में नदीम के पुराने रिकॉर्ड्स भी खंगाल रही है।
नदीम खान मनोरंजन जगत में एक जाना-पहचाना चेहरा हैं और अक्सर फिल्मों में सहायक भूमिकाओं (Side Roles) में नजर आते रहे हैं। वहीं, बहुत कम लोग जानते हैं कि नदीम पहले अमिताभ बच्चन, असरानी, आदिल हुसैन और संजय मिश्रा जैसे दिग्गजों के साथ भी काम कर चुके हैं। उनका सोशल मीडिया हैंडल इन बॉलीवुड लेजेंड्स की पुरानी तस्वीरों से भरा हुआ है।
इसके बाद, नदीम नीना गुप्ता और संजय मिश्रा की 'वध 2' में नजर आने वाले हैं। यह फिल्म, जो 2022 की इसी नाम की फिल्म का सीक्वल है, जो 6 फरवरी को रिलीज होने वाली है। इसका ट्रेलर हाल ही में मेकर्स ने जारी किया था।
