धुरंधर’ के एक्टर रेप केस में गिरफ्तार, नौकरानी से 10 साल तक बनाए शारीरिक संबंध

Nadeem Khan Arrested: फिल्म धुरंधर के फेमस एक्टर को लेकर बड़ी खबर आ रही है। उन्हें मुंबई पुलिस ने अरेस्ट किया है। उन पर उन्हीं की नौकरानी से 10 तक रेप करने का गंभीर आरोप लगा है। धुरंधर में रहमान डकैत के रसोइए 'अखलाक' का किरदार निभाने वाले अभिनेता नदीम खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नदीम पर उनके घर में काम करने वाली एक महिला ने पिछले 10 सालों तक बार-बार बलात्कार और यौन शोषण करने का गंभीर आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। जैसे ही ये खबर आई हर कोई हैरान रह गया। सोशल मीडिया पर तहलका मच गया।