‘बॉर्डर 2’ के बवंडर में ‘धुरंधर’ का खेल हुआ खत्म, इन नई तीन रिलीज फिल्मों का भी हाल हुआ बुरा

'धुरंधर' की रफ्तार हुई बॉर्डर 2 से कम
Border 2 Box Office: बॉक्स ऑफिस पर इस समय बॉर्डर 2 ने ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर के चारों खाने चित कर दिए हैं। बॉर्डर 2 का जलवा पहले दिन से ही सिनेमाघरों में साफ नजर आ रहा है। इसे महज एक फिल्म नहीं त्योहार कहा जा रहा है। धुरंधर ने जहां 50 दिनों में अपनी पकड़ मजबूत की थी बॉर्डर 2 ने आते ही उसे उखाड़ दिया है और अपना परचम लहरा दिया है। बॉक्स ऑफिस इतिहास रचते हुए इस फिल्म ने धुरंधर के अलावा नई फिल्में जो रिलीज हुई थीं उन्हें भी पीछे छोड़ दिया है।
'बॉर्डर 2' को देखने के दीवानापन लोगों में इस कदर है कि गाड़ियों के अलावा गांव में ट्रैक्टर से फैंस फिल्म देखने जा रहे हैं और अब धुरंधर के कलेक्शन में भारी गिरावट देखी जा रही है। वहीं साउथ सुपरस्टार प्रभास की 'द राजा साब' की हालत पतली नजर आ रही है।
आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर' अपने 8वें हफ्ते में प्रवेश कर चुकी है, जब तक सनी देओल की 'बॉर्डर 2' रिलीज नहीं हुई थी ये फिल्म शानदार कमाई कर रही थी, लेकिन इसकी सक्सेस पर ग्रहण लग गया और बॉर्डर 2 के आते ही करोड़ों में कमाई करने वाली इस फिल्म की दैनिक कमाई अब गिरकर महज 55 लाख रुपये रह गई है। यह फिल्म के सफर का अब तक का सबसे कम कलेक्शन है।
आंकड़ों पर गौर करें तो फिल्म धुरंधर ने पहले हफ्ते में 207 करोड़ और दूसरे हफ्ते में 253 करोड़ की तूफानी कमाई की थी। सात हफ्तों के बाद फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 831.5 करोड़ तक पहुंच गया है, वहीं वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 997 करोड़ रुपये है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या यह फिल्म आने वाले लॉन्ग वीकेंड (गणतंत्र दिवस) का फायदा उठाकर 1000 करोड़ का जादुई आंकड़ा पार कर पाएगी या नहीं।
प्रभास की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'द राजा साब' के लिए बॉक्स ऑफिस का सफर काफी मुश्किल भरा साबित हो रहा है। रिलीज के 16वें दिन फिल्म ने भारत में महज 23 लाख रुपये का नेट कलेक्शन किया। प्रभास जैसे बड़े स्टार की फिल्म के लिए ये आंकड़े काफी निराशाजनक हैं। फिल्म का भारत में कुल कलेक्शन 143 करोड़ के करीब है, जबकि वर्ल्डवाइड इसने 205 करोड़ रुपये बटोरे हैं। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म ने सबसे ज्यादा कमाई तेलुगू वर्जन (117 करोड़) से की है, जबकि हिंदी बेल्ट में यह फिल्म पूरी तरह फ्लॉप साबित हुई है।
कॉमेडी फिल्मों का जादू भी इस बार दर्शकों पर नहीं चला। पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा की जोड़ी वाली 'राहु केतु' सातवें दिन महज 30 लाख पर सिमट गई। फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में केवल 5.50 करोड़ का मामूली बिजनेस किया है। वहीं आमिर खान के प्रोडक्शन की फिल्म 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' ने भी घुटने टेक दिए हैं। 1.25 करोड़ की ओपनिंग लेने वाली यह फिल्म अब बॉक्स ऑफिस पर अपनी आखिरी सांसें गिन रही है।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग