25 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘बॉर्डर 2’ के बवंडर में ‘धुरंधर’ का खेल हुआ खत्म, इन नई तीन रिलीज फिल्मों का भी हाल हुआ बुरा

Border 2: फिल्म 'बॉर्डर 2' ने आते ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। हाल ही में रिलीज हुई फिल्में और पिछले हफ्तों से सिनेमाघर में धाक जमाए रखने वाली फिल्म धुरंधर को भी हिला डाला है। सभी फिल्मों के कलेक्शन में भारी कमी आई है।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jan 25, 2026

Dhurandhar Box Office day 50 down after border 2 release raja saab rahu ketu happy patel also failed

'धुरंधर' की रफ्तार हुई बॉर्डर 2 से कम

Border 2 Box Office: बॉक्स ऑफिस पर इस समय बॉर्डर 2 ने ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर के चारों खाने चित कर दिए हैं। बॉर्डर 2 का जलवा पहले दिन से ही सिनेमाघरों में साफ नजर आ रहा है। इसे महज एक फिल्म नहीं त्योहार कहा जा रहा है। धुरंधर ने जहां 50 दिनों में अपनी पकड़ मजबूत की थी बॉर्डर 2 ने आते ही उसे उखाड़ दिया है और अपना परचम लहरा दिया है। बॉक्स ऑफिस इतिहास रचते हुए इस फिल्म ने धुरंधर के अलावा नई फिल्में जो रिलीज हुई थीं उन्हें भी पीछे छोड़ दिया है।

'बॉर्डर 2' को देखने के दीवानापन लोगों में इस कदर है कि गाड़ियों के अलावा गांव में ट्रैक्टर से फैंस फिल्म देखने जा रहे हैं और अब धुरंधर के कलेक्शन में भारी गिरावट देखी जा रही है। वहीं साउथ सुपरस्टार प्रभास की 'द राजा साब' की हालत पतली नजर आ रही है।

धुरंधर को बॉर्डर 2 ने 50वें दिन धोया (Dhurandhar Box Office down after border 2 release)

आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर' अपने 8वें हफ्ते में प्रवेश कर चुकी है, जब तक सनी देओल की 'बॉर्डर 2' रिलीज नहीं हुई थी ये फिल्म शानदार कमाई कर रही थी, लेकिन इसकी सक्सेस पर ग्रहण लग गया और बॉर्डर 2 के आते ही करोड़ों में कमाई करने वाली इस फिल्म की दैनिक कमाई अब गिरकर महज 55 लाख रुपये रह गई है। यह फिल्म के सफर का अब तक का सबसे कम कलेक्शन है।

आंकड़ों पर गौर करें तो फिल्म धुरंधर ने पहले हफ्ते में 207 करोड़ और दूसरे हफ्ते में 253 करोड़ की तूफानी कमाई की थी। सात हफ्तों के बाद फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 831.5 करोड़ तक पहुंच गया है, वहीं वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 997 करोड़ रुपये है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या यह फिल्म आने वाले लॉन्ग वीकेंड (गणतंत्र दिवस) का फायदा उठाकर 1000 करोड़ का जादुई आंकड़ा पार कर पाएगी या नहीं।

'द राजा साब' की धीमी पड़ी रफ्तार (Border 2 After Release Movie Collection)

प्रभास की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'द राजा साब' के लिए बॉक्स ऑफिस का सफर काफी मुश्किल भरा साबित हो रहा है। रिलीज के 16वें दिन फिल्म ने भारत में महज 23 लाख रुपये का नेट कलेक्शन किया। प्रभास जैसे बड़े स्टार की फिल्म के लिए ये आंकड़े काफी निराशाजनक हैं। फिल्म का भारत में कुल कलेक्शन 143 करोड़ के करीब है, जबकि वर्ल्डवाइड इसने 205 करोड़ रुपये बटोरे हैं। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म ने सबसे ज्यादा कमाई तेलुगू वर्जन (117 करोड़) से की है, जबकि हिंदी बेल्ट में यह फिल्म पूरी तरह फ्लॉप साबित हुई है।

'राहु केतु' और 'हैप्पी पटेल' का बुरा हाल

कॉमेडी फिल्मों का जादू भी इस बार दर्शकों पर नहीं चला। पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा की जोड़ी वाली 'राहु केतु' सातवें दिन महज 30 लाख पर सिमट गई। फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में केवल 5.50 करोड़ का मामूली बिजनेस किया है। वहीं आमिर खान के प्रोडक्शन की फिल्म 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' ने भी घुटने टेक दिए हैं। 1.25 करोड़ की ओपनिंग लेने वाली यह फिल्म अब बॉक्स ऑफिस पर अपनी आखिरी सांसें गिन रही है।

ये भी पढ़ें

‘बॉर्डर 2’ के पोस्टर पर चढ़ाई फूल-माला, जीप और ट्रैक्टर में भरकर पहुंचे लोग, वीडियो में दिखा दीवानापन
बॉलीवुड
Border 2 poster sunny deol fans pouring milk on film poster people reached theatre on tracker and jeep

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

सनी देओल

Published on:

25 Jan 2026 11:05 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘बॉर्डर 2’ के बवंडर में ‘धुरंधर’ का खेल हुआ खत्म, इन नई तीन रिलीज फिल्मों का भी हाल हुआ बुरा

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

एक तरफ रिकॉर्ड टूटे, दूसरी तरफ हिंसा… साउथ-फैनडम भिड़े एक-दूसरे की पिटाई, Video Viral

एक तरफ रिकॉर्ड टूटे, दूसरी तरफ हिंसा... साउथ-फैनडम भिड़े एक-दूसरे की पिटाई, Video Viral
बॉलीवुड

10 साल बाद खुलासा: ‘एयरलिफ्ट’ की कास्टिंग में था ये बड़ा ट्विस्ट!

Irfaan Khan - Akshay Kumar Photo
बॉलीवुड

Abhijit Majumdar Death: 54 साल के अभिजीत मजूमदार का निधन, 700 से ज्यादा दिए थे इंडस्ट्री को गाने

abhijeet majumdar death
बॉलीवुड

20 साल पुराना Video देख भर आएंगी आंखें, भाई का हाथ थामे भावुक दिखीं ‘कपूर प्रिंसेस’

20 साल पुराना Video देख भर आएंगी आंखें, भाई का हाथ थामे भावुक दिखीं 'कपूर प्रिंसेस'
बॉलीवुड

ऋतिक रोशन को लगी चोट, गंभीर हालत में दिखे एक्टर, डरे फैंस

Hrithik Roshan Injured
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.