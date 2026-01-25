‘बॉर्डर 2’ के बवंडर में ‘धुरंधर’ का खेल हुआ खत्म, इन नई तीन रिलीज फिल्मों का भी हाल हुआ बुरा

प्रभास की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'द राजा साब' के लिए बॉक्स ऑफिस का सफर काफी मुश्किल भरा साबित हो रहा है। रिलीज के 16वें दिन फिल्म ने भारत में महज 23 लाख रुपये का नेट कलेक्शन किया। प्रभास जैसे बड़े स्टार की फिल्म के लिए ये आंकड़े काफी निराशाजनक हैं। फिल्म का भारत में कुल कलेक्शन 143 करोड़ के करीब है, जबकि वर्ल्डवाइड इसने 205 करोड़ रुपये बटोरे हैं। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म ने सबसे ज्यादा कमाई तेलुगू वर्जन (117 करोड़) से की है, जबकि हिंदी बेल्ट में यह फिल्म पूरी तरह फ्लॉप साबित हुई है।