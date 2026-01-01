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IB मंत्रालय के घेरे में आई ‘धुरंधर’, 27 दिन बाद इन 2 सीन पर चली कैंची, नए वर्जन में होगी रिलीज

IB Ministry Action On Dhurandhar Film: फिल्म धुरंधर के फैंस को ये खबर थोड़ा निराश कर सकती है। रिलीज के 27 दिन बाद मिनिस्ट्री ने 2 शब्दों को म्यूट कर दिया है और एक डायलॉग बदल दिया है। अब ये फिल्म नए साल से नए वर्जन में सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

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मुंबई

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Priyanka Dagar

Jan 01, 2026

Ranveer Singh Dhurandhar re-release after 2 scene cut by ministry of information and broadcasting

फिल्म धुरंधर के 2 सीन पर लगे कट

IB Ministry Action On Dhurandhar Film: आदित्य धर की फिल्म धुरंधर रिलीज के 27वें दिन भी ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। इस फिल्म की कहानी और स्टारकास्ट से लोग बेहद प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन जब सब कुछ अच्छा चल रहा था उसी समय एक बुरी खबर आई है। फिल्म पर IB मंत्रालय ने कड़ा एक्शन लिया है। इसके 2 सीन्स पर कट लगवा दिए हैं। जैसे ही ये खबर आई कोई हैरान रह गया। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर किन सीन्स पर कैंची चली है।

सेंसर बोर्ड और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने निर्देश दिए थे और फिल्ममेकर्स को कुछ डायलॉग्स में बदलाव करने को कहा गया था और अब 1 जनवरी, 2026 से सिनेमाघरों में फिल्म धुरंधर का नया वर्जन दिखाया जा रहा है।

फिल्म धुरंधर में लगे 2 कट्स (IB Ministry Action On Dhurandhar Film)

'बॉलीवुड हंगामा' की एक रिपोर्ट के अनुसार, 31 दिसंबर की शाम को देशभर के सिनेमाघरों को एक आधिकारिक ईमेल भेजा गया। इसमें बताया गया कि फिल्म के पुराने वर्जन (DCP) को बदलकर अब संशोधित वर्जन चलाया जाए। सूत्रों का कहना है कि फिल्म में दिखाई गई राजनीति को लेकर कुछ लोगों ने इसे 'प्रोपेगेंडा' करार दिया था, जिसके बाद मंत्रालय ने कुछ सुधारों के निर्देश दिए थे।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म धुरंधर से दो शब्दों को पूरी तरह 'म्यूट' (खत्म) कर दिया गया है और एक डायलॉग में बदलाव किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि हटाए गए शब्दों में से एक शब्द 'बलूच' बताया जा रहा है। हालांकि, पब्लिशिंग के समय दूसरे म्यूट किए गए शब्दों या बदले हुए डायलॉग के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं थी। फिल्ममेकर्स ने विवाद को बढ़ने से रोकने के लिए तुरंत ही मंत्रालय का आदेश माना और बदलावों को लागू कर दिया।

बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' की सुनामी (Dhurandhar Box Office Collection)

भले ही फिल्म को लेकर थोड़ी खींचतान चल रही हो, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसका जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। रणवीर सिंह स्टारर इस फिल्म ने 'पठान', 'जवान' और 'छवा' जैसी बड़ी फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है। रिलीज के महज 27 दिनों के भीतर फिल्म ने भारत में 723.25 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है। वहीं, दुनियाभर में यह फिल्म 1117.9 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है।

फिल्म 'धुरंधर' में रणवीर सिंह एक भारतीय जासूस (Indian Spy) की भूमिका में हैं। कहानी उनके पाकिस्तान के ल्यारी शहर में आतंकियों के बीच घुसपैठ करने और एक खतरनाक मिशन को अंजाम देने के इर्द-गिर्द घूमती है। 

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रणवीर सिंह

Updated on:

31 Mar 2026 05:54 pm

Published on:

01 Jan 2026 02:18 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / IB मंत्रालय के घेरे में आई ‘धुरंधर’, 27 दिन बाद इन 2 सीन पर चली कैंची, नए वर्जन में होगी रिलीज

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