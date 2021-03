एक्ट्रेस दीया मिर्जा ने पुरुषों के प्राइवेट पार्ट को लेकर किया पोस्ट

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीया मिर्जा काफी लंबे समय से अपनी दूसरी शादी को लेकर सुर्खियों में बनी हुईं हैं। उनकी शादी में कई अनोखी रस्में भी देखने को मिली थी। सोशल मीडिया पर दीया और उनके पति वैभव रेखी की शादी की कई तस्वीरें और वीडियोज खूब वायरल हुई थीं। लेकिन इस बार दीया अपने एक पोस्ट के चलते चर्चाओं में बनी हुईं हैं। हाल ही में दीया ने एक पोस्ट किया है। जिसमें उन्होंने प्रदूषण से हो रहे पुरुषों को जो नुकसान हो रहा है। उसके बारें में बताया है। उनका यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चलिए आपको बतातें हैं कि आखिर दीया ने इस पोस्ट में ऐसा लिखा क्या है।

Now maybe the world will take #ClimateCrises and #AirPollution a little more seriously? https://t.co/zSHfek3iWN