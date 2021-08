क्या शाहरुख खान ने यो यो हनी सिंह को मारा था थप्पड़? जब पत्नी ने चुप्पी तोड़ी, बताई सच्चाई

मुंबई। पॉपुलर रैपर और सिंगर यो यो हनी सिंह इन दिनों पत्नी के घरेलू हिंसा के लगाए आरोपों को लेकर खबरों में हैं। हाल ही उनकी पत्नी शालिनी तलवार ने उन पर घरेलू हिंसा सहित शादी के बाद अफेयर्स को लेकर आरोप लगाए हैं। पर क्या आपको पता है कि एक बार रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि एक्टर शाहरुख खान ने हनी सिंह को थप्पड़ मारा? तब शालिनी ने मामले पर चुप्पी तोड़ी थी और सच्चाई बताई थी। आइए जानते हैं क्या कहा था शालिनी ने—

ये था मामला

दरअसल, 2014 में यो यो हनी सिंह सार्वजनिक कार्यक्रमों में और इंडस्ट्री से करीब-करीब गायब से हो गए थे। उस समय खबरें आईं थीं कि शाहरुख खान ने एक न्यू ईयर प्रोग्राम के दौरान हनी सिंह को चांटा जड़ दिया था। उनके चांटा जड़ने की वजह हनी सिंह का मिसबिहेव करना था। इसलिए इस घटना के बाद यो यो हनी सिंह किसी भी कार्यक्रम में नजर नहीं आ रहे। खबरों में कहा जा रहा था कि हनी सिंह ने हैवी ड्रिंक कर रखी थी और इसी दौरान उन्होंने शाहरुख से बदतमीजी कर दी थी। इस पूरे मामले पर शालिनी ने एक इंटरव्यू में अपनी चुप्पी तोड़ी और सच्चाई बताई थी।

Wishing a very Happy Birthday to King Khan @iamsrk sir, the King of Bollywood. Thanks for all the memories and love. #HappyBirthdaySRK #HappyBirthdayShahRukhKhan pic.twitter.com/8cYMU6YCYQ — Yo Yo Honey Singh (@asliyoyo) November 2, 2020

'शाहरुख का सम्मान करते हैं हनी'

शालिनी ने जी न्यूज के साथ बातचीत में शाहरुख के हनी सिंह को थप्पड़ मारने वाली खबरों पर कहा था,'वे उसे थप्पड़ क्यों मारेंगे? ये सब बेबुनियाद कहानियां हैं। ये तो सबको पता है कि हनी अभिनेता शाहरुख का बहुत सम्मान करते हैं और भाई भी हनी को छोटे भाई की तरह व्यवहार करते हैं। असल में शाहरुख भाई ने हमें बहुत सपोर्ट किया है और मदद की है। चिकित्सकों ने हनी को देश से बाहर नहीं जाने की सलाह दी थी। लेकिन हनी शाहरुख को जबान दे चुके थे, इसलिए उस न्यू ईयर ट्यूर पर उन्हें जाना पड़ा।'

#SaiyaanJi has crossed 150 Million Views and still on #1 on world charts.

It’s unstoppable !!!#yoyo #YoYoHoneySingh pic.twitter.com/ZUmJl65YK7 — Yo Yo Honey Singh (@asliyoyo) February 21, 2021

'रिहर्सल में फिसलने से लगी चोट'

शालिनी ने आगे बताया,'इस ट्यूर पर, हनी के बीपी की दवाईयां चल रही थीं और वह रिहर्सल के दौरान फिसल गया था, जिससे उसके सिर और पीठ में चोट आ गई थी। इसलिए उन्हें ट्यूर से वापस आना पड़ा। इसलिए शाहरुख भाई के हनी को पीटने की बात एक बहुत बड़ी अफवाह है।'

गौरतलब है कि शालिनी और हनी सिंह की शादी साल 2011 में हुई थी। अब शालिनी ने पति पर घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करवाया है। हनी सिंह की पत्नी ने पति पर शारीरिक, मानसिक, इमोशनल और मौखिक अब्यूज जैसे आरोप भी लगाए हैं। अब दिल्ली की एक कोर्ट ने हनी सिंह को आरोपों का जवाब देने के लिए 28 अगस्त तक का समय दिया है।