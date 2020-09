प्रेग्नेंट पुरुष का किरदार निभाएंगे दिलजीत दोसांझ, इस एक्ट्रेस के साथ करेंगे रोमांस

मशहूर सिंगर और अभिनेता दिलजीत दोसांझ (Famous Singer and Actor Diljit Dosanjh) के अभिनय को बहुत पसंद किया जाता है। दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) ने पिछले कुछ सालों में कई हिंदी फिल्मों में काम कर लोगों के दिलों में खास जगह बना ली है। अब खबर है कि अभिनेता (Diljit Dosanjh) अपनी आगामी नई फिल्म में एक प्रेग्नेंट पुरुष (pregnant man in his upcoming new film) का किरदार निभाने नजर आएंगे। खबरों के अनुसार अपने किरदार के लिए उन्होंने तैयारी शुरू भी कर दी है।

फैमिली-ड्रामा फिल्म होगी

एक रिपोर्ट के अनुसार, शाद अली के निर्देशन में बन रही फिल्म में दिलजीत (Diljit Dosanjh) प्रेग्नेंट पुरुष के रोल (pregnant man in his upcoming new film) में होंगे। इसमें उनके अपोजिट यामी गौतम (yami gautam) नजर आएंगी। जानकारी के मुताबिक यह एक फैमिली-ड्रामा फिल्म होगी, जिसकी कहानी पंजाब के एक कपल पर आधारित है। फिल्म में दिखाया जाएगा कि वो किस तरह एक पुरुष के प्रेग्नेंट होने की सिचुएशन को संभालते हैं। दिलजीत साल 2018 में शान अली के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'सूरमा' में नजर आ चुके है। अजय देवगन की आने वाले फिल्मों की बात करें तो अभिनेता सूर्यवंशी, मैदान, भूज और गोलमाल 5 में नजर आएंगे।

दूसरी बार करेंगे ऐसी फिल्म

आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब दिलजीत प्रेग्नेंसी के आसपास घूम रही फिल्म में नजर आएंगे। इससे पहले को फिल्म 'गुड न्यूज' में नजर आए थे, जिसकी कहानी मुंबई बेस्ड कपल की जिंदगी पर आधारित थी जो आईवीएफ तकनीक के जरिए पेरेंट्स बनते हैं। इस फिल्म में दिलजीत एक्ट्रेस कियारा आडवाणी के अपोजिट थे। इस फिल्म में उनके अलावा अक्षय कुमार और करीना कपूर खान भी थीं। फिल्म हिट साबित हुई थी।

भारत लौटने के बाद शुरू करेंगे शूटिंग

फिल्म की शूटिंग दिलजीत के अमेरिका से भारत लौटने के बाद इस साल अक्टूबर में शुरू हो सकती है। उस समय तक यामी भी अपनी फिल्म के प्रमोशन से फ्री हो जाएंगी, जो इन दिनों फिल्म 'गिन्नी और सन्नी' के प्रमोशन में बिजी हैं। यामी पिछली बार आयुष्मान खुराना के साथ फिल्म 'बाला' में नजर आई थीं। वहीं दिलजीत की बात करें तो वो अपनी नई म्यूजिक एलबम GOAT को लेकर चर्चा में हैं।