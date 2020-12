पहली बार Kangana Ranaut को लेकर अनुराग बसु ने तोड़ी चुप्पी, कहा- उनकी दूसरी वाली पर्सनालिटी को मैं..

नई दिल्ली | बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत (Kangana Ranaut) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। ट्विटर पर कंगना ही बड़ी ही बेबाकी अपनी बात रखती हैं और कई बार विवादों में फंस जाती हैं। कंगना ने बॉलीवुड में साल 2006 में अनुराग बसु (Anurag Basu) की फिल्म गैंगस्टर (Gangster) से एक्टिंग डेब्यू किया था। अब पहली बार अनुराग बसु ने एक्ट्रेस को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। हाल ही में उन्होंने कंगना को लेकर बड़ी बात बोल दी है। कंगना कई बार अपने इंटरव्यू में अनुराग बसु की तारीफ कर चुकी हैं। उन्होंने बताया था कि आदित्य पंचोली से बचाते हुए उन्हें अनुराग ने अपने ऑफिस में पनाह दी थी।

हाल ही में मिड डे से बातचीत करते हुए अनुराग बसु ने कहा कि कंगना से मेरी अक्सर मुलाकात नहीं होती है लेकिन जब भी हम मिलते हैं पुराने दिनों जैसा लगता है। कंगना की पब्लिक पर्सनैलिटी मेरी समझ से बाहर है। जिस कंगना को मैं जानता था उसमें अब काफी बदलाव आ चुका है। अनुराग ने कंगना के अंदर दो पर्सनैलिटी होने की बात कही। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि दो कंगना हैं, दूसरी वाली मुझे समझ नहीं आती है। मैंने कुछ 20-25 लड़कियों के ऑडिशन लिए थे और कंगना का चेहरा मेरे दिमाग में बस गया था। कुछ तो अलग था उनके अंदर।

