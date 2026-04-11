सड़क किनारे पोस्टर में दिखी लड़की को बनाया पत्नी, मोहित सूरी की अनोखी है प्रेम कहानी

Mohit Suri Birthday: बॉलीवुडकी चकाचौंध में हर रोज नए रिश्ते बनते हैं और अक्सर उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। लेकिन इसी इंडस्ट्री में कुछ ऐसी प्रेम कहानियां भी हैं, जो हमें सिखाती हैं कि अगर प्यार सच्चा हो और इरादे मजबूत, तो मंजिल मिल ही जाती है। निर्देशक मोहित सूरी और अभिनेत्री उदिता गोस्वामी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इस कहानी की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसकी शुरुआत किसी फिल्म के सेट पर नहीं, बल्कि सड़क किनारे लगे एक पोस्टर से हुई थी। आज आज सैयारा फेम डायरेक्टर अपना 45वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनके इस खास दिन कुछ खास बात जानते हैं, आइये...