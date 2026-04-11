‘नीली जर्सी और अधूरा बोलना’, सुनील ग्रोवर ने उतारी रोहित शर्मा की नकल, वीडियो ने मचाया तहलका

सुनील के इस नए रूप को देखकर सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। जहां लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ मजेदार तुलनाएं भी हो रही हैं। कई यूजर्स ने कमेंट किया कि सुनील इसमें रोहित से ज्यादा जसप्रीत बुमराह जैसे लग रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "पाजी, बुमराह लग रहे हो, अगला नंबर उन्हीं का है क्या?"वहीं, कमेंट सेक्शन में सबसे ज्यादा मांग विराट कोहली की मिमिक्री की हो रही है। फैंस चाहते हैं कि सुनील जल्द ही 'किंग कोहली' बनकर भी पर्दे पर आएं। हालांकि, कुछ रोहित फैंस थोड़े प्रोटेक्टिव भी दिखे। एक यूजर ने लिखा, "सुनील सर आप बेस्ट हो, लेकिन मुंबई के राजा रोहित की जगह कोई नहीं ले सकता।"