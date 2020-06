B'day Special: 500 का नोट लेकर पहुंची मुंबई Disha Patani आज हैं करोड़ों की मालकिन,महंगी Cars का है शौक

नई दिल्ली। बॉलीवुड में अपनी बोल्डनस तस्वीरों और फिटनेस से बवाल मचाने वाली एक्ट्रेस दिशा पाटनी ( Disha Patani ) आज यानी की 13 जून को अपना 28वां बर्थडे ( Disha Birthday ) मना रही हैं। चलिए आज आपको बताते हैं कि उनके स्पेशल डे उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें। दिशा पाटनी का जन्म बरेली ( Disha born in Bareilly ) में हुआ है। उनके पिता एक पुलिस ऑफिसर ( Disha's father police officer ) हैं। वहीं उनकी एक बहन आर्मी ( Disha's sister in Army ) में हैं। जो हमेशा अपनी खूबसूरती की वजह से सुर्खियों में बनी रहती हैं। दिशा का भी सपना था वह एक्ट्रेस नहीं बल्कि पायलट ( Disha wanted to become a pilot ) बने। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने कॉलेज के टाइम ही मॉडलिंग शुरू कर दी थी। जहां से उनका हीरोइन बनने का सफर शुरू हुआ।

एक इंटरव्यू के दौरान दिशा ने बताया था कि वह जब मुंबई आईं थीं तब उनके पास मात्र 500 रुपये थे। वह बनना चाहती थी पायलट लेकिन एक उन्होंने एक कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था। जहां से उन्हें ऑडिशन के लिए फोन आने लगे थे। जिसके बाद उन्होंने मॉडलिंग और विज्ञापनों ( Disha Modeling and Advertisement ) में काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक चॉकलेट के एड (Chocolate advertisement ) से शुरूआत की। जिसके बाद उन्हें डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ ( Puri Jagannath ) की फिल्म 'लोफर' ( Lofar ) में काम करने का मौका मिला। यही से दिशा की फिल्म सफर शुरू हो गया। फिर दिशा के हाथ सबसे बड़ी फिल्म लगी जो थी भारतीय क्रिकेटर एमएम धोनी ( MS.Dhoni Biopic ) की बायोपिक। फिल्म 'एमएस धोनी:द अनटोल्ड स्टोरी' ( MS.Dhoni: The Untold Story ) से एक नई पहचान मिली। जिसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर देखना छोड़ दिया।

एमएम धोनी ( MS.Dhoni ), बागी ( Baaghi ), 'मलंग' ( Malang ) जैसी सुपरहिट फिल्मों के बाद दिशा का वो 500 का नोट करोड़ो में बदल गया। आज उनकी नेटवर्थ इनकम ( Disah Networth Income ) की बात करें तो वह करीबन 90 करोड़ रुपयों की इकलौती मालकिन हैं। उनकी सालाना इनकम 17 करोड़ ( Yearly income ) रुपयों के आस-पास है। उनका मुंबई के बांद्रा ( Mumbai Bandra House ) में पांच करोड़ का उनका अपना आलीशान मकान है। दिशा को गाड़ियों का काफी शौक है। इसलिए उनके पास कार का एक कलेक्शन है। जिसमें BMW 5 Series है जिसकी कीमत 52 लाख रुपए हैं। इसके अलावा उनके पास Audi A6 भी है। जिसकी कीमत करीबन 54 लाख है। दिशा के पास Mercedes E220 और Jaguar F-pace है जिसकी कीमत 56 लाख और 60 लाख के आस-पास है।

दिशा पाटनी अपने कथित बॉयफ्रेंड टाइगर श्रॉफ की वजह से भी सुर्खियों में रहती हैं। दोनों को ही अक्सर साथ में देखा जाता है। चाहें जिम का शौक हो या डांस का दोनों की ही रूचि काफी मेल खाती है। दोनों ही अक्सर वर्कआउट साथ में करते हैं। दिशा अपनी बोल्ड तस्वीरें से भी अक्सर सोशल मीडिया का तापमान बढ़ा देती हैं। दिशा को आखिरी बार सुपरहिट फिल्म 'मंलग' ( Malang ) में देखा गया था। इस फिल्म में दर्शकों ने उनके किरदार को खूब पसंद किया था। फिल्म में वह एक्टर आदित्य रॉय कपूर ( Aditya Roy Kapoor ) के साथ मुख्य किरदार में नज़र आई थी ।फिल्मम ने बॉक्स ऑफिस ( Box Office collection ) पर काफी अच्छा बिजनेस किया था।