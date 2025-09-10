पति से तलाक फिर हुआ कैंसर, जानें बॉलीवुड की Top एक्ट्रेस की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी

बता दें कि मनीषा ना सिर्फ एक बेहतरीन अभिनेत्री हैं, बल्कि वो नेपाल के एक पावरफुल राजनीतिक परिवार से भी संबंध रखती हैं। उनके दादा बिश्वेश्वर प्रसाद कोइराला (बी.पी. कोइराला) नेपाल के पहले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री थे। उनके परदादा गिरिजा प्रसाद कोइराला और मातृका प्रसाद कोइराला भी नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उनके पिता प्रकाश कोइराला भी राजनीति में एक्टिव हैं। उनके भाई सिद्धार्थ कोइराला ने भी कुछ समय के लिए बॉलीवुड में अभिनय किया। दरअसल, मनीषा कोइराला की जिंदगी एक प्रेरणा है। उन्होंने दिखा दिया कि मुश्किलों का सामना कैसे किया जाता है और अपने सपनों को कैसे पूरा किया जाता है।