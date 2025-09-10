Patrika LogoSwitch to English

पति से तलाक फिर हुआ कैंसर, जानें बॉलीवुड की Top एक्ट्रेस की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी

Manisha Koirala: नेपाल के राजसी परिवार से ताल्लुक रखने वाली एक खूबसूरत हसीना ने बॉलीवुड में आकर नंबर 1 हीरोइन का मुकाम हासिल किया। लेकिन उनकी खुशहाल दुनिया तब बिखर गई जब पति से तलाक हो गया और फिर उन्हें कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ा…

मुंबई

Shiwani Mishra

Sep 10, 2025

पति से तलाक फिर हुआ कैंसर, जानें बॉलीवुड की Top एक्ट्रेस की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी
मनीषा कोइराला (फोटो सोर्स: X)

Manisha Koirala: बॉलीवुड में ऐसे कम ही स्टार हैं जो अपनी जिंदगी की सच्चाई को बिना किसी उतार-चढ़ाव के सबके सामने रखते हैं। मनीषा कोइराला उनमें से एक हैं। बता दें कि नेपाल के शाही परिवार से बॉलीवुड में आई, नंबर 1 हीरोइन बनीं, शादी के लिए इंडस्ट्री छोड़ी, तलाक हुआ, कैंसर से जंग लड़ी और फिर शानदार वापसी की। इसके बाद मनीषा ने अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर हिम्मत और ईमानदारी दिखाई है।

बॉलीवुड की Top एक्ट्रेस की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी

90 के दशक में 'सौदागर', '1942: ए लव स्टोरी', 'बॉम्बे' जैसी हिट फिल्मों में काम करके मनीषा ने फैंस के दिलों में खास जगह बनाई लेकिन शादी के बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। साथ ही 2010 में उन्होंने नेपाली बिजनेसमैन सम्राट दहल से शादी की। दरअसल, उनकी मुलाकात फेसबुक पर हुई थी और ये रिश्ता भी ज्यादा समय तक नहीं टिक सका और 2012 में उनका तलाक हो गया।

Manisha Koirala( फोटो सोर्स: X)

फिर कुछ साल बाद मनीषा को ओवेरियन कैंसर का पता चला, जिसके इलाज के लिए वे न्यूयॉर्क चली गईं। कैंसर से लड़ने के दौरान मनीषा ने रिश्तों की सच्चाई को करीब से जाना। उन्हें एहसास हुआ कि उनके कई दोस्तों ने उनका साथ छोड़ दिया। सिर्फ उनके माता-पिता, भाई और भाभी ही उनके साथ खड़े रहे। ठीक होने के बाद 2015 में मनीषा ने फिल्मों में वापसी की एलान की। हाल ही में, उन्हें नेटफ्लिक्स की सीरीज 'हीरामंडी' में उनके शानदार अभिनय के लिए काफी सराहा गया।

पावरफुल राजनीतिक परिवार

बता दें कि मनीषा ना सिर्फ एक बेहतरीन अभिनेत्री हैं, बल्कि वो नेपाल के एक पावरफुल राजनीतिक परिवार से भी संबंध रखती हैं। उनके दादा बिश्वेश्वर प्रसाद कोइराला (बी.पी. कोइराला) नेपाल के पहले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री थे। उनके परदादा गिरिजा प्रसाद कोइराला और मातृका प्रसाद कोइराला भी नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उनके पिता प्रकाश कोइराला भी राजनीति में एक्टिव हैं। उनके भाई सिद्धार्थ कोइराला ने भी कुछ समय के लिए बॉलीवुड में अभिनय किया। दरअसल, मनीषा कोइराला की जिंदगी एक प्रेरणा है। उन्होंने दिखा दिया कि मुश्किलों का सामना कैसे किया जाता है और अपने सपनों को कैसे पूरा किया जाता है।

नेपाल में GEN-Z प्रदर्शनकारियों के खिलाफ

अभिनेत्री मनीषा कोइराला ने हाल ही में नेपाल में GEN-Z प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई हिंसा की कड़ी निंदा भी की है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने की घटनाओं को 'काला दिन' बताया और दुख जताते हुए कहा कि जब गोलियों का जवाब मिलता है, तो स्थिति और भी खराब हो जाती है। उन्होंने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों का समर्थन किया और हिंसा के इस्तेमाल की निंदा की, साथ ही सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील भी की है।

संबंधित विषय:

Bollywood

Published on:

10 Sept 2025 06:00 pm

Published on:
10 Sept 2025 06:00 pm

