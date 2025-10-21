2 घंटा 19 मिनट की फिल्म ने इंटरनेट का पारा किया हाई, 4 दिन में कमाए 40 करोड़

‘डूड’ फिल्म का पोस्टर (इमेज सोर्स: एक्स)
Dude Box Office Collection: ‘सैयारा’ जैसे रोमांस देखकर अगर आप ऊब चुके हैं, तो तैयार हो जाइए एक नई ताजगी भरी कहानी के लिए, क्योंकि अब सिनेमाघरों में ‘डूड’ ने धमाल मचा दिया है। जी हां, प्रदीप रंगनाथन और ममिथा बैजू की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म इन दिनों दर्शकों के दिलों पर राज कर रही है। फिल्म की केमिस्ट्री, युवा पीढ़ी से जुड़ी कहानी और मस्ती से भरपूर डायलॉग्स ने इसे हर उम्र के दर्शकों की फेवरेट बना दिया है।
बात सिर्फ तारीफों की नहीं बल्कि कमाई की रफ्तार की भी है। रिलीज के सिर्फ चार दिनों में, ‘डूड’ ने भारत में 40.75 करोड़ रुपये का शानदार नेट कलेक्शन कर लिया है।
फिल्म 18 अक्टूबर को रिलीज हुई और पहले ही दिन दर्शकों ने इसे जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया। सैकनिल्क के मुताबिक, पहले दिन यानी शुक्रवार को, फिल्म ने भारत में कुल 9.75 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया। इसमें तमिल भाषा में 6.5 करोड़ और तेलुगू भाषा में 3.25 करोड़ की कमाई शामिल थी।
शनिवार यानी दूसरे दिन फिल्म की कमाई में बढ़ोतरी देखने को मिली। छुट्टी के दिन लोगों की भीड़ सिनेमाघरों की ओर बढ़ी और फिल्म ने 10.40 करोड़ का कलेक्शन किया। इसमें तमिल से 7.5 करोड़ और तेलुगू से 2.9 करोड़ की कमाई हुई। यह कुल मिलाकर लगभग 6.67 प्रतिशत की वृद्धि थी।
रविवार को फिल्म की पकड़ और मजबूत हुई। फैमिली ऑडियंस और युवा वर्ग दोनों ने फिल्म को भरपूर समर्थन दिया। नतीजतन, तीसरे दिन का कलेक्शन 10.60 करोड़ तक पहुंच गया। इसमें तमिल भाषा से 8 करोड़ और तेलुगू भाषा से 2.6 करोड़ की कमाई शामिल रही। रविवार को कुल 1.92 फीसदी की बढ़त देखी गई।
चौथे दिन, यानी सोमवार को भी फिल्म ने मजबूत पकड़ बनाए रखी। सोमवार वर्किंग डे होता है और फिल्मों की कमाई में गिरावट आती है, 'डूड' ने फिर भी 10 करोड़ का नेट कलेक्शन किया। इस तरह चार दिनों में फिल्म की कुल कमाई 40.75 करोड़ हो गई है।
फिल्म ‘डूड’ की कहानी उतनी ही मजेदार और पेचीदा है जितने इसके किरदार। कहानी घूमती है गगन और कुंदना के इर्द-गिर्द। दो चचेरे भाई-बहन, जिनके रिश्ते में दोस्ती से ज्यादा और रिश्तेदारी से कुछ अलग सी भावना है। कॉलेज के दिनों में दोनों की नोकझोंक, मस्ती और अनकही बातें उनकी केमिस्ट्री को बेहद खास बनाती हैं।
कॉलेज खत्म होते ही, कुंदना अपने दिल की बात गगन से कह देती है- "मैं तुम्हें चाहती हूं!"
लेकिन गगन, जो उसे सिर्फ एक दोस्त समझता है, उसका प्यार ठुकरा देता है। फिर कहानी में आता है ट्विस्ट, जैसे ही कुंदना दूर चली जाती है, गगन को एहसास होता है कि जिसे वो दोस्त मानता था, वही उसकी जिंदगी की सबसे जरूरी इंसान है।
प्यार का इजहार करने वह जब घरवालों से बात करता है, तो कुंदना एक ऐसा सच सामने लाती है, जो सब कुछ बदल देता है। वही पल फिल्म को कॉमेडी से इमोशन और सरप्राइज से भरे ड्रामा में बदल देता है।
