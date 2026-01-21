21 जनवरी 2026,

बॉलीवुड

आक्खा बॉलीवुड एक तरफ… वायरल डायलॉग पर इमरान हाशमी का रिएक्शन आया सामने

Emraan Hashmi Viral Dialogue: बॉलीवुड फिल्मों के वायरल डायलॉग्स अक्सर फैंस के बीच खूब चर्चा में रहते हैं और कई बार ये डायलॉग्स इतनी पॉपुलर हो जाते हैं कि हर कोई उन्हें रिपीट करने लगता है।

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jan 21, 2026

taskaree the smuggler

taskaree the smuggler (सोर्स: X @neetiroy)

Emraan Hashmi Viral Dialogue: बॉलीवुड के 'सस्पेंस किंग' बने इमरान हाशमी इन दिनों अपनी नई वेब सीरीज 'तस्करी: द स्मगलर्स वेब' (Taskaree: The Smuggler Web) की सफलता का आनंद ले रहे हैं। नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही इस सीरीज में इमरान एक जांबाज कस्टम ऑफिसर के रोल में हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान इमरान ने शो को मिल रहे रिस्पॉन्स, अपनी तैयारी और एयरपोर्ट से जुड़े अपने डर पर खुलकर बात की।

शो को मिल रही तारीफों पर इमरान ने कहा कि उन्हें सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि लोग इसे एक ही रात में देख डाल रहे हैं। उन्होंने बताया, "फैंस ने मुझे मैसेज किया कि वे इसे वीकेंड पर आराम से देखना चाहते थे, लेकिन एक बार शुरू करने के बाद वे इसे बीच में छोड़ ही नहीं पाए। मैंने खुद भी प्रमोशन के बीच समय निकालकर आज इसके आखिरी 2 एपिसोड खत्म किए हैं।"

वायरल डायलॉग पर इमरान हाशमी का रिएक्शन आया सामने

इतना ही नहीं, एक कस्टम ऑफिसर की बॉडी लैंग्वेज और तौर-तरीकों को समझने के लिए इमरान ने काफी मेहनत की। उन्होंने खुलासा किया कि शूटिंग शुरू होने से पहले वो खुद एयरपोर्ट गए और वहां मौजूद अधिकारियों से बात की। इमरान ने कहा, "मेरे लिए ये पक्का करना बहुत जरूरी था कि मेरा किरदार नकली न लगे। स्क्रिप्ट तो मजबूत थी ही, लेकिन फील्ड में जाकर अधिकारियों को काम करते देखना एक अलग अनुभव था।"

बता दें, एक्टर ने मजाकिया अंदाज में एयरपोर्ट के अपने अनुभवों को शेयर किया और कहा, "कस्टम अधिकारी मेरे साथ हमेशा रहे हैं और मैंने कभी कुछ गलत काम नहीं किया। लेकिन फिर भी, जब आप वहां से गुजरते हैं तो एक छोटा-सा डर हमेशा रहता है और मन में आता है कि क्या पता कभी-भी ड्यूटी लग जाए? आपको हमेशा लगता है कि शायद आपके पास कुछ ऐसा है जिसके बारे में आपको नहीं पता, ये डर सबको होता है।

OTT की ताकत को पहचान लिया

इमरान हाशमी उन गिने-चुने एक्टर्स में से हैं जिन्होंने काफी पहले OTT की ताकत को पहचान लिया था। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने साल 2019 में 'बार्ड ऑफ ब्लड' साइन की थी, तो इंडस्ट्री के लोगों ने उन्हें चेतावनी दी थी। इमरान ने बताया, "मुझसे कहा गया कि आप फिल्म स्टार हैं, आपको OTT नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारी इंडस्ट्री नई चीजों को देर से अपनाती है। जैसे ही मुझे लोगों ने मना किया, मुझे लगा कि अब तो ये जरूर करना है, मुझे रिस्क लेना पसंद है।"

बता दें, सोशल मीडिया पर अपने पुराने डायलॉग्स के वायरल होने पर इमरान ने हैरानी जताई और उन्होंने कहा कि सालों तक इंडस्ट्री में काम करने के बाद भी आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्या अचानक धमाका कर देगा। उन्होंने बताया कि किसी ने उन्हें मैसेज किया था कि उनकी सीरीज का बज एक 'ब्लॉकबस्टर फिल्म' जैसा है, जिसे सुनकर उन्हें बहुत खुशी हुई। साथ ही, इमरान हाशमी की 'तस्करी' को मिले इस जबरदस्त रिस्पॉन्स ने साबित कर दिया है कि कंटेंट के इस दौर में इमरान हाशमी का सिक्का आज भी चमक रहा है। फैंस को अब उनके अगले प्रोजेक्ट्स का बेसब्री से इंतजार है।

