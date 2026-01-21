आक्खा बॉलीवुड एक तरफ… वायरल डायलॉग पर इमरान हाशमी का रिएक्शन आया सामने

बता दें, सोशल मीडिया पर अपने पुराने डायलॉग्स के वायरल होने पर इमरान ने हैरानी जताई और उन्होंने कहा कि सालों तक इंडस्ट्री में काम करने के बाद भी आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्या अचानक धमाका कर देगा। उन्होंने बताया कि किसी ने उन्हें मैसेज किया था कि उनकी सीरीज का बज एक 'ब्लॉकबस्टर फिल्म' जैसा है, जिसे सुनकर उन्हें बहुत खुशी हुई। साथ ही, इमरान हाशमी की 'तस्करी' को मिले इस जबरदस्त रिस्पॉन्स ने साबित कर दिया है कि कंटेंट के इस दौर में इमरान हाशमी का सिक्का आज भी चमक रहा है। फैंस को अब उनके अगले प्रोजेक्ट्स का बेसब्री से इंतजार है।