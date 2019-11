'द बॉडी' ट्रेलर रिव्यू: इमरान हाशमी लौटे पुराने रंग में, सस्पेंस, मर्डर, Kiss, डबल क्रॉस का तड़का

मुंबई। इमरान हामशी ( Emraan Hashmi ) एक बार फिर अपने पुराने रंग में लौट आए हैं। उनकी आने वाली मूवी 'द बॉडी' ( The Body Movie ) के ट्रेलर में वो सबकुछ है जिसके लिए इमरान हाशमी जाने जाते हैं। एक मर्डर को लेकर सस्पेंस की गुत्थी बनती चली जाती है। कहानी में ट्विस्ट के दौरान इमरान डबल क्रॉस के फेर में पड़ जाते हैं। इमरान के सिग्नेचर सीन 'किस' भी इस ट्रेलर में जगह दी गई है।

'द बॉडी' में इमरान हाशमी के अलावा लीड किरदार में ऋषि कपूर ( Rishi Kapoor ) , वेदिका ( Vedhika ) और शोभिता धूलिपाला ( Sobhita Dhulipala ) मुख्य किरदारों में है। ऋषि कपूर एक मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में लगे हैं। ट्रेलर में दिखाए दृश्यों के अनुसार माया वर्मा नाम की एक बिजनेसवूमन का मर्डर हो जाता है। उसकी बॉडी मुर्दाघर से गायब कर दी जाती है। माया के पति मिस्टर पुरी का रोल इमरान हाशमी ने निभाया है। पुरी माया की लैब के डॉयरेक्टर हैं और एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं।

