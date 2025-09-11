3BHK के लिए तरस गई फैमिली, 2 घंटे 21 मिनट की इस फिल्म में एक परिवार की तड़प देखकर भर आएंगी आंखें

इन सबके बीच वासुदेवन की फैमिली के बीच कई तरह की अड़चनें आती हैं। वासुदेवन को नौकरी से निकाल दिया जाता है, प्रभु घरवालों से छुपकर काम करता है। बता दें कि ये फिल्म आपको एक मिडिल क्लास फैमिली के संघर्षों और सपनों की कहानी दिखाती है। अगर आप एक इमोशनल और प्रेरणादायक फिल्म देखना चाहते हैं, तो '3 बीएचके' आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। आप इसे प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।