1000 रुपये के लिए इस फेमस एक्टर से की गई थी 10 Kiss की डिमांड

सैफ अली खान (सोर्स; X)
Saif Ali Khan Struggle: बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान ने हालिया इंटरव्यू में अपने शुरुआती संघर्षों का एक चौंकाने वाला किस्सा साझा किया है। उन्होंने बताया कि करियर के शुरूआती दिनों में एक फीमेल प्रोड्यूसर ने उनकी फीस के साथ एक अजीब और हैरान करने वाली शर्त रखी। ऐसे में पैसे देने के बदले उन्हें प्रोड्यूसर को गाल पर किस करने की मांग की जाती थी। सैफ ने ये खुलासा 'एस्क्वायर इंडिया' को दिए इंटरव्यू में किया।
अभिनेता सैफ अली खान का फिल्मी सफर किसी भी तरह से आसान नहीं रहा। 21 साल की उम्र में उन्होंने अमृता सिंह से शादी कर ली थी और 25 साल की उम्र में वे पिता बन गए थे, जिससे उनकी आर्थिक जिम्मेदारियां बढ़ गईं। ऐसे समय में वे अभिनय के छोटे-छोटे रोल भी करने को तैयार थे ताकि परिवार चल सके।
इसी दौर की एक घटना में उन्होंने बताया कि एक हफ्ते की फीस के रूप में उन्हें मात्र 1000 रुपये ऑफर किए गए थे, और उसके साथ वो हैरानी भरी शर्त थी। दरअसल अभिनेता ने आगे बताया कि एक महिला प्रोड्यूसर ने उनके साथ काम करने की शर्त के तौर पर उनसे "10 बार गाल पर किस" करने की मांग की थी। इस खुलासे के बाद फिल्म इंडस्ट्री में सनसनी फैल गई है और लोग इस घटना की कड़ी निंदा कर रहे हैं।
अभिनेता ने आगे कहा कि उन्होंने सेकेंड-लीड और थर्ड-लीड जैसे कई किरदार निभाए और कुछ फिल्मों ने उनका करियर आगे बढ़ाया, लेकिन कई बार लगातार फ्लॉप फिल्मों के कारण कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। सैफ ने 1990 के दशक को अपने लिए सीखने और प्रयोग करने का समय बताया, ऐसा समय जिसमें उन्होंने गलतियां कीं, उनसे सीखा और फिर आगे बढ़े। वे ये मानते हैं कि लोग उन्हें बस 'लकी' समझते हैं, जबकि उनके पीछे मेहनत और संघर्ष की लंबी कहानी है।
ये खुलासा केवल सैफ की व्यक्तिगत कहानी ही नहीं बताता, बल्कि बॉलीवुड जैसी बड़ी इंडस्ट्री में मौजूद उस संस्कृति की भी तरफ इशारा करता है जहां कभी-कभी पेशेवर रिश्तों के दुरुपयोग और अजीब मांगें भी सामने आती हैं। आखिर में, सैफ अली खान की ये बात दर्शकों और इंडस्ट्री में बैठे लोगों दोनों के लिए सोचने पर मजबूर करती है, कैसे संघर्ष और समझौते कई बार किसी भी स्टार की छवि के पीछे छिपे होते हैं। इस तरह की बातों से ये उम्मीद बढ़ती है कि आगे चलकर बॉलीवुड में काम करने के सही तौर-तरीकों और सुरक्षा नियमों पर और गंभीरता से चर्चा होगी।
