धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

बॉलीवुड

धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में इस फेमस एक्टर को नहीं मिली थी एंट्री! आखिर क्यों फोन पर करनी पड़ी बात

Dharmendra Funeral: बॉलीवुड के 'ही-मैन' धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार मुंबई के विले पार्ले श्मशान घाट पर टाइट सिक्योरिटी के बीच संपन्न हुआ। इस मौके पर सुरक्षा इतनी टाइट थी कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। इसी दौरान एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें राज बब्बर के बेटे आर्य बब्बर को भी गेट पर ही रोक दिया गया था...

2 min read
मुंबई

image

Shiwani Mishra

Nov 26, 2025

धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में इस फेमस एक्टर को नहीं मिली एंट्री! आखिर क्यों फोन पर करनी पड़ी बात

बॉलीवुड के 'ही-मैन' (सोर्स: X #Dharmendra)

Dharmendra Funeral: फिल्मी दुनिया के 'ही-मैन' धर्मेंद्र ने 24 नवंबर सोमवार को इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। एक्टर के जाने से पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। बता दें, मुंबई के विले पार्ले स्थित श्मशान घाट पर सिक्योरिटी के बीच उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां मीडिया, पैपराजी और किसी भी बाहरी शख्स को अंदर जाने की अनुमती नहीं थी।

सोशल मीडिया पर अब एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और ये वीडियो श्मशान घाट के बाहर का है। इसमें देखा जा सकता है कि राज बब्बर के बेटे आर्य बब्बर को भी गेट पर ही रोक दिया गया था और उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली थी।

इस फेमस एक्टर को नहीं मिली एंट्री

जब राज बब्बर के बेटे आर्य बब्बर को गेट पर रोका गया, तो इस दौरान वहां मौजूद एक पैपराजी ने आवाज लगाई कि "जाने दो राज बब्बर का बेटा है," लेकिन सिक्योरिटी स्टाफ ने उन्हें फिर भी अंदर नहीं जाने दिया। वीडियो में ये भी दिखाई दे रहा है कि वहां मौजूद एक शख्स किसी को फोन लगाता है और फिर आर्य बब्बर को उस व्यक्ति से बात करने को कहता है। इसके बाद आर्य फोन पर बात करते हैं और फिर उन्हें अंदर जाने दिया जाता है।

इस घटना से ये साफ पता चलता है कि धर्मेंद्र के अंतिम विदाई के समय सुरक्षा काफी टाइट रखी गई थी। वहीं, श्मशान घाट के बाहर भारी भीड़ जमा हो रखी थी और लोग अपने फेवरेट एक्टर को याद कर रो रहे थे। ऐसे में बॉलीवुड के कई स्टार उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान बेटी ईशा के चेहरे पर पिता को खोने का दुख साफ नजर आ रहा था। धर्मेंद्र के पोते करण देओल भी अपने दादा को अंतिम विदाई देने के लिए वहां पहुंचे थे।

कई बड़े एक्टर्स भी धर्मेंद्र को अंतिम विदाई देने...

फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े एक्टर्स जैसे महानायक अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, आमिर खान, सलमान खान, और शाहरुख खान विले पार्ले पहुंचे थे।

संबंधित विषय:

धर्मेन्द्र

धर्मेंद्र

Updated on:

26 Nov 2025 10:46 am

Published on:

26 Nov 2025 10:34 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में इस फेमस एक्टर को नहीं मिली थी एंट्री! आखिर क्यों फोन पर करनी पड़ी बात

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

धर्मेंद्र

धर्मेंद्र के आखिरी वक्त में हेमा मालिनी को रखा गया उनसे दूर? परिवार पर फूट रहा लोगों का गुस्सा

Hema Malini was kept away from Dharmendra at last moment fans angry on deol family (1)
बॉलीवुड

तलाक के बाद अर्जुन रामपाल ने नहीं की दूसरी शादी, इस मॉडल के साथ ‘लिव-इन’ में रहते हैं एक्टर

Arjun Rampal Love Story
बॉलीवुड

धर्मेंद्र ने ICU से इस एक्टर के निधन पर जताया था दुख, उनकी पत्नी को फोन कर बोले थे- जल्द ही…

Dharmendra Deol
बॉलीवुड

धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार जल्दबाजी में क्यों? सामने आई ये बड़ी वजह!

Dharmendra Funeral Update
बॉलीवुड

धर्मेंद्र ने अमिताभ बच्चन को लेकर किया था खुलासा, लोगों को नहीं हुआ था यकीन

Sholay Movie Story
बॉलीवुड
