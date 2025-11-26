धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में इस फेमस एक्टर को नहीं मिली थी एंट्री! आखिर क्यों फोन पर करनी पड़ी बात

बॉलीवुड के 'ही-मैन' (सोर्स: X #Dharmendra)
Dharmendra Funeral: फिल्मी दुनिया के 'ही-मैन' धर्मेंद्र ने 24 नवंबर सोमवार को इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। एक्टर के जाने से पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। बता दें, मुंबई के विले पार्ले स्थित श्मशान घाट पर सिक्योरिटी के बीच उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां मीडिया, पैपराजी और किसी भी बाहरी शख्स को अंदर जाने की अनुमती नहीं थी।
सोशल मीडिया पर अब एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और ये वीडियो श्मशान घाट के बाहर का है। इसमें देखा जा सकता है कि राज बब्बर के बेटे आर्य बब्बर को भी गेट पर ही रोक दिया गया था और उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली थी।
जब राज बब्बर के बेटे आर्य बब्बर को गेट पर रोका गया, तो इस दौरान वहां मौजूद एक पैपराजी ने आवाज लगाई कि "जाने दो राज बब्बर का बेटा है," लेकिन सिक्योरिटी स्टाफ ने उन्हें फिर भी अंदर नहीं जाने दिया। वीडियो में ये भी दिखाई दे रहा है कि वहां मौजूद एक शख्स किसी को फोन लगाता है और फिर आर्य बब्बर को उस व्यक्ति से बात करने को कहता है। इसके बाद आर्य फोन पर बात करते हैं और फिर उन्हें अंदर जाने दिया जाता है।
इस घटना से ये साफ पता चलता है कि धर्मेंद्र के अंतिम विदाई के समय सुरक्षा काफी टाइट रखी गई थी। वहीं, श्मशान घाट के बाहर भारी भीड़ जमा हो रखी थी और लोग अपने फेवरेट एक्टर को याद कर रो रहे थे। ऐसे में बॉलीवुड के कई स्टार उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान बेटी ईशा के चेहरे पर पिता को खोने का दुख साफ नजर आ रहा था। धर्मेंद्र के पोते करण देओल भी अपने दादा को अंतिम विदाई देने के लिए वहां पहुंचे थे।
फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े एक्टर्स जैसे महानायक अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, आमिर खान, सलमान खान, और शाहरुख खान विले पार्ले पहुंचे थे।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग
धर्मेंद्र