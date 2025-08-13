Devdas की फेमस एक्ट्रेस नाजिमा का निधन, 77 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

बता दें कि नाजिमा के निधन की पुष्टि उनके भाई ने की है। दिग्गज अभिनेत्री नाजिमा का जन्म 25 मार्च 1948 को हुआ था। उन्होंने अपने करियर में ज्यादातर सपोर्टिंग रोल किए, लेकिन अपनी बेहतरीन एक्टिंग से उन्होंने दर्शकों का दिल जीत लिया। नाजिमा को बॉलीवुड की 'रेजिडेंट सिस्टर' के रूप में भी जाना जाता था, क्योंकि उन्होंने कई फिल्मों में बहन का किरदार निभाया था। दरअसल नाजिमा ने अपने करियर की शुरुआत बाल कलाकार के रूप में फिल्म 'दो बीघा जमीन' से की थी, जिसमें उन्होंने दो बहनों में सबसे बड़ी बहन की भूमिका निभाई थी। उन्हें मशहूर फिल्मकार बिमल रॉय की खोज माना जाता है। नाजिमा के निधन से हिंदी सिनेमा ने एक बेहतरीन कलाकार खो दिया है।