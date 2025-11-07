Video: ‘2 घड़ी का ट्रेंड सुना था अभी 2 पेंट का भी आ गया’- तमन्ना भाटिया का हुलिया देख माथा पीटने लगे फैंस

तमन्ना भाटिया (इमेज सोर्स: इंस्टेंट बॉलीवुड)
Video: बॉलीवुड और साउथ सिनेमा की ग्लैमरस एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया इन दिनों सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई हैं। वजह है उनका अतरंगी फैशन लुक, जिसे देखकर फैंस के तो होश ही उड़ गए हैं। तमन्ना अपने स्टाइल और कॉन्फिडेंस के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इस बार उनका लुक देख कुछ लोगों को बिल्कुल रास नहीं आया।
हाल ही में सामने आए वीडियो में तमन्ना ने ब्लैक जैकेट और डबल लेयर पैंट स्टाइल कैरी किया हुआ है। बाल बिखरे हुए, मेकअप मिनिमम और एटीट्यूड ऑन पॉइंट- मतलब वैसा ही बरकरार है।
जैसे ही उनकी लेटेस्ट वीडियो वायरल हुईं, ट्रोल्स का सिलसिला शुरू हो गया। एक यूजर ने लिखा, ‘2 घड़ी का ट्रेंड सुना था अभी 2 पेंट का भी आ गया है क्या?” जबकि दूसरे ने कहा, ‘जस्टिन बीबर क्यों बनती जा रही हो?’ कुछ लोगों ने एक्ट्रेस के हेयरस्टाइल पर भी चुटकी ली और बोले- हेयर में इलेक्ट्रिक शॉट का झटका लगा है शायद।’
एक हाउस वाइफ ने लिखा- ‘इनके बालों की हालत भी हमारे बालों के जैसी हो रखी है। हम सब हाउस वाइफ औरतें यही सोच-सोचकर परेशान होते रहते हैं कि बाल ऐसे हो गए वैसे हो गए सस्ते शैम्पू लगा-लगा के। इनको देख के अब थोड़ा सा तसल्ली मिली है।’
अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक फैशन इवेंट का वीडियो शेयर किया है। वाइट कलर के वेस्टर्न ड्रेस में वह बेहद ही प्रिटी लग रही हैं। देखें वीडियो-
वर्कफ्रंट की बात करें तो तमन्ना भाटिया ने 2024 में नेटफ्लिक्स की एक हीस्ट थ्रिलर फिल्म 'सिकंदर का मुकद्दर' में काम किया था। वह सस्पेंस और हॉरर फिल्म 'ओडेला 2' में भी नजर आई थीं। इसके अलावा, वह एक नई वेब सीरीज 'डेयरिंग पार्टनर्स' में भी दिखाई देंगी। इसके अलावा, वह एक वह Baahubali The Epic ंवें नजर आईं।
