Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

Video: ‘2 घड़ी का ट्रेंड सुना था अभी 2 पेंट का भी आ गया’- तमन्ना भाटिया का हुलिया देख माथा पीटने लगे फैंस

Video: तमन्ना भाटिया सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल हो रही हैं, उनके लुक (स्टाइल) को देख यूजर्स कमेंट कर रहे हैं। देखें वीडियो-

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Nov 07, 2025

Tamanna Bhatia

तमन्ना भाटिया (इमेज सोर्स: इंस्टेंट बॉलीवुड)

Video: बॉलीवुड और साउथ सिनेमा की ग्लैमरस एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया इन दिनों सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई हैं। वजह है उनका अतरंगी फैशन लुक, जिसे देखकर फैंस के तो होश ही उड़ गए हैं। तमन्ना अपने स्टाइल और कॉन्फिडेंस के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इस बार उनका लुक देख कुछ लोगों को बिल्कुल रास नहीं आया।

डबल लेयर पैंट स्टाइल और उजड़े बाल

हाल ही में सामने आए वीडियो में तमन्ना ने ब्लैक जैकेट और डबल लेयर पैंट स्टाइल कैरी किया हुआ है। बाल बिखरे हुए, मेकअप मिनिमम और एटीट्यूड ऑन पॉइंट- मतलब वैसा ही बरकरार है।

जैसे ही उनकी लेटेस्ट वीडियो वायरल हुईं, ट्रोल्स का सिलसिला शुरू हो गया। एक यूजर ने लिखा, ‘2 घड़ी का ट्रेंड सुना था अभी 2 पेंट का भी आ गया है क्या?” जबकि दूसरे ने कहा, ‘जस्टिन बीबर क्यों बनती जा रही हो?’ कुछ लोगों ने एक्ट्रेस के हेयरस्टाइल पर भी चुटकी ली और बोले- हेयर में इलेक्ट्रिक शॉट का झटका लगा है शायद।’

एक हाउस वाइफ ने लिखा- ‘इनके बालों की हालत भी हमारे बालों के जैसी हो रखी है। हम सब हाउस वाइफ औरतें यही सोच-सोचकर परेशान होते रहते हैं कि बाल ऐसे हो गए वैसे हो गए सस्ते शैम्पू लगा-लगा के। इनको देख के अब थोड़ा सा तसल्ली मिली है।’

तमन्ना भाटिया ने वीडियो किया शेयर

अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक फैशन इवेंट का वीडियो शेयर किया है। वाइट कलर के वेस्टर्न ड्रेस में वह बेहद ही प्रिटी लग रही हैं। देखें वीडियो-

वर्कफ्रंट की बात करें तो तमन्ना भाटिया ने 2024 में नेटफ्लिक्स की एक हीस्ट थ्रिलर फिल्म 'सिकंदर का मुकद्दर' में काम किया था। वह सस्पेंस और हॉरर फिल्म 'ओडेला 2' में भी नजर आई थीं। इसके अलावा, वह एक नई वेब सीरीज 'डेयरिंग पार्टनर्स' में भी दिखाई देंगी। इसके अलावा, वह एक वह Baahubali The Epic ंवें नजर आईं।

ये भी पढ़ें

Haq Movie Review: ‘हक’ देखने से पहले जान लीजिए ये बातें, थियेटर जाने से पहले पढ़िए मूवी रिव्यू
मूवी रिव्यू
Haq Movie Review

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

07 Nov 2025 08:26 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Video: ‘2 घड़ी का ट्रेंड सुना था अभी 2 पेंट का भी आ गया’- तमन्ना भाटिया का हुलिया देख माथा पीटने लगे फैंस

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

हाथ में खोपड़ी और तलवार लिए ‘धन पिशाचिनी’ बनी एक्ट्रेस का देखें ‘खौफनाक’ BTS वीडियो

हाथ में खोपड़ी और तलवार लिए 'धन पिशाचिनी' बनी एक्ट्रेस का देखें 'खौफनाक' BTS वीडियो
बॉलीवुड

‘मेरा चेहरा पकड़ा…’ नागिन फेम टीवी एक्ट्रेस का कास्टिंग काउच पर छलका दर्द

'मेरा चेहरा पकड़ा...' कास्टिंग काउच पर एक्ट्रेस का छलका दर्द
बॉलीवुड

सुजैन खान की मां और मशहूर डिजाइनर का निधन, काफी समय से चल रही थीं बीमार

Sussanne Khan mother and actor sanjay khan wife
बॉलीवुड

Vicky Kaushal and Katrina Kaif: शादी के 4 साल बाद विक्की-कैटरीना बने मम्मी-पापा, लगा बधाइयों का तांता

Katrina Kaif And Vicky Kaushal welcome baby boy
बॉलीवुड

स्मिता पाटिल की भतीजी नहीं हॉटनेस में किसी से कम, शाहरुख खान संग दे चुकी हैं सुपरहिट फिल्म

Smita Patil Niece hotness compare malaika arora
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.