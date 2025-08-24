Shehnaaz Gill की हालत देख फैंस हुए परेशान! गुस्से में दिखीं लाल, वायरल हुआ वीडियो

Shehnaaz Gill: फेमस एक्ट्रेस और सिंगर शहनाज गिल की एक झलक पाने के लिए फैंस हमेशा बेताब रहते हैं। हाल ही में शहनाज एक इवेंट में नजर आई, जहां उनकी बेचैनी कैमरे में कैद हो गई।
बता दें कि शनिवार की रात शहनाज गिल को एक इवेंट में ब्लैक कलर की मिनी ड्रेस में देखा गया। इवेंट से बाहर निकलते ही उन्हें फैंस ने घेर लिया, जिसके बाद वो अचानक परेशान हो गई। शहनाज जल्दी-जल्दी अपनी गाड़ी ढूंढ रही थीं और पूछ रही थीं कि गाड़ी कहां है। उनकी टीम उन्हें कवर कर रही थी, लेकिन शहनाज की परेशानी साफ दिख रही थी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में शहनाज गुस्से में लाल नजर आ रही हैं, जिसे देखकर लोग अलग-अलग तरह के कमेंट कर रहे हैं।
इससे पहले 17 अगस्त को शहनाज गिल ने बिग बॉस 19 को लेकर भी एक पोस्ट किया था। उन्होंने कहा था कि उनका भाई शहबाज काफी समय से बिग बॉस में जाना चाहता था और अब उसे इस रिएलिटी शो में जाने का मौका मिल रहा है। शहनाज ने अपने फैंस से शहबाज को वोट करने की अपील की, क्योंकि इस बार दो लड़कों को नॉमिनेट किया गया है और वोटों के आधार पर ही उनका बिग बॉस के घर में जाना तय होगा। दरअसल अब ये देखना दिलचस्प होगा कि शहनाज के भाई शहबाज को बिग बॉस 19 में जाने का मौका मिलता है या नहीं।