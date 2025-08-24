Shehnaaz Gill की हालत देख फैंस हुए परेशान! गुस्से में दिखीं लाल, वायरल हुआ वीडियो

इससे पहले 17 अगस्त को शहनाज गिल ने बिग बॉस 19 को लेकर भी एक पोस्ट किया था। उन्होंने कहा था कि उनका भाई शहबाज काफी समय से बिग बॉस में जाना चाहता था और अब उसे इस रिएलिटी शो में जाने का मौका मिल रहा है। शहनाज ने अपने फैंस से शहबाज को वोट करने की अपील की, क्योंकि इस बार दो लड़कों को नॉमिनेट किया गया है और वोटों के आधार पर ही उनका बिग बॉस के घर में जाना तय होगा। दरअसल अब ये देखना दिलचस्प होगा कि शहनाज के भाई शहबाज को बिग बॉस 19 में जाने का मौका मिलता है या नहीं।