बाबा रामदेव की लग्जरी झोपड़ी देख फराह खान हुई हैरान, कमंडल की कीमत इतनी कि आ जाए Iphone 17

बाबा रामदेव ने फराह को अपना शानदार बेडरूम दिखाया, लेकिन बताया कि वह पिछले 30 सालों से सिर्फ जमीन पर चटाई बिछाकर ही सोते हैं। उन्होंने कहा, "मैं 14 साल की उम्र में गुरुकुल आया था और तभी से साधारण जीवन ही जी रहा हूं।" बाबा रामदेव ने फराह को एक निजी शिव पूजा कक्ष भी दिखाया गया, जहां बाबा ने संस्कृत श्लोक का उच्चारण किया। यह सुनकर फराह भावुक हो गईं और बोलीं, "आपने तो मुझे गूजबम्प्स दे दिए! अगर मैं इंडियन आइडल जज करती, तो कहती- 'आप मुंबई आ रहे हैं।'"