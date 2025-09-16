Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

बाबा रामदेव की लग्जरी झोपड़ी देख फराह खान हुई हैरान, कमंडल की कीमत इतनी कि आ जाए Iphone 17

Farah Khan tours Baba Ramdev Jodhpur stone jhopdi: फराह खान अपने कुक दिलीप के साथ बाबा रामदेव से मिलने पहुंची। वह उनकी झोपड़ी देखकर हैरान रह गई और सलमान खान से बाबा रामदेव की तुलना करने लगीं। साथ ही उनके कमंडल की कीमत जानकर उनकी आंखे फटी की फटी रह गईं।

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 16, 2025

Farah Khan tours Baba Ramdev Jodhpur stone luxury jhopdi
फराह खान और बाबा रामदेव की एक्स से ली गई तस्वीर

Farah Khan tours Baba Ramdev Jodhpur stone jhopdi: बॉलीवुड सितारों को अपनी उंगली पर नचाने वाली फिल्ममेकर और कोरियोग्राफर फराह खान अपने यूट्यूब शो के लिए जैसे हर छोटे-बड़े स्टार्स के घर जाती हैं, इस बार वह हरिद्वार योग गुरु बाबा रामदेव से मिलने पहुंची। इस दौरान फराह को बाबा रामदेव के आश्रम और उनकी सादगी भरी लाइफस्टाइल को करीब से देखने का मौका भी मिला, जिसे देखकर वह कुछ बोलने की अवस्था मे ही नहीं रहीं। 

बाबा रामदेव की झोपड़ी में पहुंची फराह खान (Farah Khan tours Baba Ramdev Ashram)

फराह खान और बाबा रामदेव की मुलाकात का एक वीडियो सामने आया है। जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो की शुरुआत में ही फराह कहती हैं, "हम बाबा रामदेव जी से मिलने आए हैं। इसे उनका घर कहना गलत होगा, यह तो एक शाही महल जैसा है।" इस पर बाबा रामदेव जवाब देते हैं और कहते हैं, "जैसे महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम था, वैसे ही यह मेरी तपस्वी कुटिया है। लोगों के लिए मैंने महल जैसा बनाया है, लेकिन मैं आज भी झोपड़ी में ही रहता हूं।"

फराह खान ने की सलमान खान से बाबा रामदेव की तुलना (फोटो सोर्स- एक्स)

'अमीषा पटेल, तुम्हें यही बैग खरीदना चाहिए'

फराह ने बातों-बातों में बाबा रामदेव की तुलना सलमान खान से कर दी, उन्होंने कहा सलमान खान भी खुद छोटे घर में रहते हैं लेकिन दूसरों के लिए बड़े-बड़े महल जैसे घर बनाते हैं। इस दौरान बाबा रामदेव ने उन्हें अपनी पुरानी और नई झोपड़ी दोनों दिखाई, जो जोधपुर के पत्थरों से बनी हुई थी। इसमें कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस पर फराह ने मजाक में कहा, "बाबा, मुझे भी ऐसी एक झोपड़ी गिफ्ट कर दो।"

फराह खान अपने कुक दिलीप के साथ बाबा रामदेव से मिली (फोटो सोर्स- एक्स)

कमंडल की कीमत जान फराह ने दिया शानदार जवाब

झोपड़ी के अंदर चंदन जैसी खुशबू आ रही थी। बाबा ने बताया कि यह देवदारु लकड़ी की खुशबू है। इसके बाद उन्होंने अपना सबसे कीमती सामान भी फराह को दिखाया, जो कमंडल था उसकी कीमत सुनकर फराह भी चौंक गई। कमंडल की कीमत एक लाख रुपये थी। फराह ने चुटकी लेते हुए कहा, "अमीषा पटेल, यह वही बैग है जो तुम्हें लेना चाहिए।" कमंडल की इतनी ज्यादा कीमत है कि एक Iphone 17 आ सकता है।

बाबा रामदेव का कमंडल देख फराह हुई हैरान (फोटो सोर्स- एक्स)

30 सालों से चटाई पर सोते हैं बाबा रामदेव

बाबा रामदेव ने फराह को अपना शानदार बेडरूम दिखाया, लेकिन बताया कि वह पिछले 30 सालों से सिर्फ जमीन पर चटाई बिछाकर ही सोते हैं। उन्होंने कहा, "मैं 14 साल की उम्र में गुरुकुल आया था और तभी से साधारण जीवन ही जी रहा हूं।" बाबा रामदेव ने फराह को एक निजी शिव पूजा कक्ष भी दिखाया गया, जहां बाबा ने संस्कृत श्लोक का उच्चारण किया। यह सुनकर फराह भावुक हो गईं और बोलीं, "आपने तो मुझे गूजबम्प्स दे दिए! अगर मैं इंडियन आइडल जज करती, तो कहती- 'आप मुंबई आ रहे हैं।'"

बाबा रामदेव के पास है 1 करोड़ की डिफेंडर गाड़ी

बाबा ने फराह को अपना पूरा परिसर दिखाया, जिसमें गौशाला और एक बड़ा स्कूल भी शामिल था। गौशाला तक वह उन्हें अपनी एक करोड़ की डिफेंडर गाड़ी में लेकर गए। उन्होंने बताया कि उनके स्कूल में 3 से 15 साल तक के बच्चे 10 अलग-अलग भाषाएं सीखते हैं।

बाबा रामदेव की झोपड़ी पहुंची फराह खान (फोटो सोर्स- एक्स)

बाबा रामदेव के आश्रम में बनता है हर रोज 50 हजार लोगों का खाना

शो के आखिर में फराह को उस विशाल रसोईघर में ले जाया गया, जहां हर दिन 50,000 लोगों के लिए खाना बनता है। बाबा ने अपने हाथों से खास सात्विक रेसिपी, जिसे उन्होंने ATM (एलोवेरा, हल्दी और मेथी) का नाम दिया, बनाकर फराह को खिलाई। फराह ने इसे चखते हुए कहा, "स्वाद अच्छा है, लेकिन बहुत कड़वा है। मैं इसे दवा मानकर खाऊंगी।" इस पर बाबा रामदेव ने मुस्कुराते हुए कहा कि इसे खाने से वह 100 साल तक सुंदर रहेंगी। फराह ने हंसते हुए जवाब दिया, "तो फिर मैं इसे रोज खाऊंगी।

