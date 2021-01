किसानों ने रोकी Janhvi Kapoor की फिल्म की शूटिंग, एक्ट्रेस से इसलिए कर रहे थे मिलने की कोशिश

नई दिल्ली | नए कृषि कानूनों से नाराज चल रहे किसानों को प्रदर्शन (Farmers protest) करते हुए दो महीने का समय बीतने वाला है। किसान चाहते हैं कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। हाल ही में एक्ट्रेस जान्हवी कपूर (Janhvi Kapoor) ने भी इसपर प्रतिक्रिया देते हुए किसानों का समर्थन किया था। लेकिन जान्हवी का ये सपोर्ट ऐसे नहीं आया था बल्कि इसके पीछे एक खास वजह थी। दरअसल, जान्हवी इन दिनों अपनी फिल्म की शूटिंग को लेकर बिजी चल रही हैं। अचानक उनके शूटिंग सेट पर किसानों ने पहुंचकर धावा बोल दिया और एक्ट्रेस से कृषि कानून पर अपनी राय देने को बोला। जिस कारण शूटिंग रोक दी गई।

दरअसल, जान्हवी कपूर इन दिनों पंजाब में अपनी फिल्म गुड लक जेरी (Good Luck Jerry) की शूटिंग कर रही हैं। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, अचानक कुछ प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो गए और जान्हवी की फिल्म शूटिंग को रुकवा दिया। उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर से कहा कि जान्हवी कपूर नए कृषि कानून पर अपनी राय दें। उनका कहना था कि बॉलीवुड स्टार्स ने अब तक किसानों के समर्थन में कुछ नहीं कहा है। जिस कारण वो वहां पहुंचे थे और एकट्रेस से इस मुद्दे पर राय जानना चाहते थे। हालांकि जान्हवी कपूर ने बाद में किसानों के समर्थन में एक पोस्ट किया था। डायरेक्टर के काफी देर समझाने और आश्वासन देने के बाद ही किसान वहां से गए थे।

Punjab: Farmer groups gathered outside the venue in Bassi Pathana city of Fatehgarh Sahib, where shooting for a film, starring Janhvi Kapoor was going on Jan 11. They demanded her opinion on farmers' protest against farm laws. They later went back upon being assurance by the crew pic.twitter.com/4Ra7iYaace