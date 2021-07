आमिर खान से अफेयर की खबरों पर फतिमा सना शेख ने किया था बड़ा खुलासा, बताया अपने रिश्ते का सच!

नई दिल्ली। बॉलीवुड में 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' कहे जाने वाले आमिर खान इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चे में बने हुए है क्योंकि 15 साल चली शादी के बाद अब अपनी पत्नी किरण राव से तलाक लेने की बात सामने आई हैं। इस खबर ने जहां सनसनी मचा दी वहीं सोशल मीडिया पर लोग एक्ट्रेस फातिमा सना शेख को ट्रोल करने में लग हुए हैं।

लगातार फतिमा सना शेख को तलाक के पीछे का कारण बताते हुए फैंस के द्वारा तरह-तरह के कमेंट्स किए जा रहे है बता दें, कि फतिमा सना शेख वहीं एक्ट्रेस है जो साल 2016 की फिल्म दंगल में आमिर खान के साथ नजर आईं थीं। इस फिल्म में सना ने आमिर की बेटी का किरदार निभाया था। 'दंगल' में मिली सफलता को देखते हुए फातिमा सना शेख ने आमिर खान के साथ फिल्म 'ठग्स ऑफ हिंदुस्तान' साइन की। और इसी फिल्म के दौरान जहां दोनों के बीच नजदीकीयां बढ़ने का बात सामने आई, तो दूसरी ओर आमिर खान और पत्नी किरण राव के बीच दूरियां बढ़ने लगी।

Congratulations in advance aamir and Fatima Sana Shaikh.

Hope it will last a long time #AamirKhan pic.twitter.com/U85NBEdjeP