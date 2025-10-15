38 करोड़ के बजट के बाद भी फ्लॉप हुई ये फिल्म, जानें आखिर क्या थी इसकी वजह

फिल्म आक्रोश (सोर्स: X)
Aakrosh: बॉलीवुड में कई बार ऐसी फिल्में बनती हैं जो हॉलीवुड फिल्मों से इंस्पायर होती हैं। लेकिन कभी-कभी ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर जाती हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक फिल्म के बारे में बता रहे हैं जो 2010 में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी।
इस फिल्म का नाम है 'आक्रोश'। इस फिल्म में अजय देवगन, अक्षय खन्ना, बिपाशा बसु, परेश रावल, समीरा रेड्डी और अतुल तिवारी जैसे बड़े सितारे नजर आए थे। फिल्म का बजट करीब 38 करोड़ रुपये था, लेकिन ये भारत में सिर्फ 17.81 करोड़ रुपये ही कमा पाई। बता दें कि दुनियाभर में फिल्म ने 19.40 करोड़ रुपये से कुछ ज्यादा की कमाई की थी।
इतना ही नहीं, क्या आप जानते हैं कि 'आक्रोश' हॉलीवुड की एक ऑस्कर विनिंग फिल्म की कॉपी थी? ये फिल्म अमेरिकन थ्रिलर फिल्म 'मिसिसिपी बर्निंग' (1988) की सीन बाई सीन कॉपी थी। आईएमडीबी रेटिंग के अनुसार, 'आक्रोश' लगभग पूरी तरह से 'मिसिसिपी बर्निंग' की कॉपी है। दरअसल, 'मिसिसिपी बर्निंग' को ऐलन पार्कर ने डायरेक्ट किया था और ये एक ऑस्कर विनिंग फिल्म है।
'आक्रोश' को प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया था। बड़े सितारों और अच्छे निर्देशन के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। इससे पता चलता है कि सिर्फ बड़े नाम और अच्छा बजट ही फिल्म को हिट नहीं बना सकते, कहानी में दम होना भी जरूरी है।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग