38 करोड़ के बजट के बाद भी फ्लॉप हुई ये फिल्म, जानें आखिर क्या थी इसकी वजह

इस फिल्म का नाम है 'आक्रोश'। इस फिल्म में अजय देवगन, अक्षय खन्ना, बिपाशा बसु, परेश रावल, समीरा रेड्डी और अतुल तिवारी जैसे बड़े सितारे नजर आए थे। फिल्म का बजट करीब 38 करोड़ रुपये था, लेकिन ये भारत में सिर्फ 17.81 करोड़ रुपये ही कमा पाई। बता दें कि दुनियाभर में फिल्म ने 19.40 करोड़ रुपये से कुछ ज्यादा की कमाई की थी।