OTT पर इस फिल्म ने मचाया बवाल, हीरो नहीं, विलेन के खौफ से कांपे दर्शक



फिल्म में रजनीकांत ने मुख्य भूमिका निभाई है और उन्होंने 70 साल से ज्यादा की उम्र में भी शानदार एक्शन किया है। साथ ही फिल्म में राम्या कृष्णन, मोहनलाल, विनायकन और शिवाराज कुमार जैसे कई कलाकार भी फिल्म का हिस्सा हैं। विनायकन ने फिल्म में विलेन का रोल निभाया है। दरअसल 'जेलर' सिर्फ एक एक्शन फिल्म ही नहीं है, बल्कि ये परिवार, कर्तव्य और बदले की कहानी भी है। फिल्म का निर्देशन दिलीप कुमार नेल्सन ने किया है।