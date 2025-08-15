Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

OTT पर इस फिल्म ने मचाया बवाल, हीरो नहीं, विलेन के खौफ से कांपे दर्शक

Watching Ott Action-Thrillers film: ओटीटी पर रिलीज होते ही इस फिल्म ने दर्शकों को दीवाना बना दिया है, लेकिन हैरानी की बात ये है कि इस फिल्म में हीरो नहीं, बल्कि विलेन के खौफनाक किरदार ने लोगों को हिलाकर रख दिया है।

मुंबई

Shiwani Mishra

Aug 15, 2025

OTT पर इस फिल्म ने मचाया बवाल, हीरो नहीं, विलेन के खौफ से कांपे दर्शक
एक्शन और थ्रिलर फिल्म 'जेलर'

Action-Thrillers film: अगर आप एक्शन और थ्रिलर फिल्मों के दीवाने हैं, तो रजनीकांत की 'जेलर' आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। 2023 में रिलीज हुई ये तमिल फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी और अब आप इसे हिंदी में भी OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं।

हीरो नहीं, विलेन के खौफ से कांपे दर्शक

बता दें कि 'जेलर' एक रिटायर्ड जेलर मुथुवेल पांडियन की कहानी है, जो अपने परिवार के साथ शांति से जीवन बिता रहा है। लेकिन उसकी जिंदगी में तब तूफान आता है, जब उसका परिवार एक खतरनाक अपराधी गिरोह के निशाने पर आ जाता है। इसके बाद मुथुवेल को अपने परिवार को बचाने के लिए फिर से एक्शन में आना पड़ता है।

फिल्म में रजनीकांत ने मुख्य भूमिका निभाई है और उन्होंने 70 साल से ज्यादा की उम्र में भी शानदार एक्शन किया है। साथ ही फिल्म में राम्या कृष्णन, मोहनलाल, विनायकन और शिवाराज कुमार जैसे कई कलाकार भी फिल्म का हिस्सा हैं। विनायकन ने फिल्म में विलेन का रोल निभाया है। दरअसल 'जेलर' सिर्फ एक एक्शन फिल्म ही नहीं है, बल्कि ये परिवार, कर्तव्य और बदले की कहानी भी है। फिल्म का निर्देशन दिलीप कुमार नेल्सन ने किया है।

अमेजन प्राइम वीडियो

इस फिल्म ने दुनियाभर में 600 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी। IMDb पर फिल्म की रेटिंग 7.1 है। अगर आपने अभी तक 'जेलर' नहीं देखी है, तो आप इसे अमेजन प्राइम वीडियो पर हिंदी भाषा में देख सकते हैं, ये फिल्म आपको निराश नहीं करेगी।

Published on:

15 Aug 2025 02:11 pm

