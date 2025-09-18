4 कपल्स के प्यार, रोमांस और रिश्तों की उधेड़बुन से सजी ये फिल्म थियेटर के बाद अब OTT पर बनी टॉप ट्रेंडिंग

Metro In Dino: क्या आप एक्शन और मारधाड़ से ऊब चुके हैं, तो हम आपके लिए एक प्यारी सी फिल्म लेकर आए हैं। जिसमें न तो खून-खराबा है और न ही कोई विलेन, ये फिल्म है 'मेट्रो इन दिनों', जो रिश्तों की उलझन और प्यार की गहराई को बड़े ही सहज तरीके से दिखाती है। अगर आप एक सुकून देने वाली और दिल को छू लेने वाली फिल्म देखना चाहते हैं, तो 'मेट्रो इन दिनों' आपके लिए ही बनी है।
अनुराग बसु के निर्देशन में बनी 'मेट्रो इन दिनों' 2025 में रिलीज हुई एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इसमें अली फजल, आदित्य रॉय कपूर, फातिमा सना शेख, अनुपम खेर, पंकज त्रिपाठी, नीना गुप्ता, कोंकणा सेन शर्मा और सारा अली खान जैसे सितारे हैं।
ये फिल्म चार कपल्स के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अलग-अलग ग्रुप के हैं। ये फिल्म रिश्तों में उलझन को बखूबी बयां करती है। कोई कपल शादी के कई सालों बाद खुश नहीं है, तो कोई शादी को लेकर उलझन में है। तो वहीं, एक कपल के रिश्ते में करियर की वजह से दरार पड़ जाती है।
दरअसल, 'मेट्रो इन दिनों' में नीना गुप्ता ने शिवानी का रोल निभाया है, जो अपने कॉलेज के प्यार परिमल (अनुपम खेर) को भूलकर संजीव (सास्वता चटर्जी) से शादी कर लेती हैं और 40 सालों से घर-गृहस्थी संभाल रही हैं, लेकिन जब वो फिर से परिमल से मिलती है, तो अपने पुराने दिनों को फिर से जीती है। इस फिल्म में हल्की-फुल्की कॉमेडी के साथ प्यार, रिश्तों की अहमियत और इमोशंस को बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है।
बता दें कि इन दिनों ये मूवी चर्चा में है, डिजिटल स्ट्रीम पर दस्तक देते ही 'मेट्रो इन दिनों' टॉप ट्रेंडिंग लिस्ट में शामिल हो गई है। 'मेट्रो इन दिनों' 29 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई और अब इसे लोग खूब देख रहे हैं। ये मूवी देश की टॉप 10 लिस्ट में 5वें नंबर पर ट्रेंड कर रही है।
बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 'मेट्रो इन दिनों' ने 64.7 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया और दुनियाभर में टोटल बिजनेस 68.29 करोड़ रुपये का हुआ। अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है, तो आप इसका लुत्फ नेटफ्लिक्स पर उठा सकते हैं। 'मेट्रो इन दिनों' की कहानी को खूब पसंद किया जा रहा है। अनुराग बसु ने फिल्म के डायलॉग्स और स्क्रीनप्ले लिखे हैं और उन्होंने मूवी को प्रोड्यूस भी किया है। तो अगर आप एक प्यारी सी प्रेम कहानी देखना चाहते हैं, तो 'मेट्रो इन दिनों' आपके लिए बिल्कुल सही फिल्म है।