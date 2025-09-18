4 कपल्स के प्यार, रोमांस और रिश्तों की उधेड़बुन से सजी ये फिल्म थियेटर के बाद अब OTT पर बनी टॉप ट्रेंडिंग

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 'मेट्रो इन दिनों' ने 64.7 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया और दुनियाभर में टोटल बिजनेस 68.29 करोड़ रुपये का हुआ। अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है, तो आप इसका लुत्फ नेटफ्लिक्स पर उठा सकते हैं। 'मेट्रो इन दिनों' की कहानी को खूब पसंद किया जा रहा है। अनुराग बसु ने फिल्म के डायलॉग्स और स्क्रीनप्ले लिखे हैं और उन्होंने मूवी को प्रोड्यूस भी किया है। तो अगर आप एक प्यारी सी प्रेम कहानी देखना चाहते हैं, तो 'मेट्रो इन दिनों' आपके लिए बिल्कुल सही फिल्म है।