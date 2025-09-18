The Ba***ds Of Bollywood X Riview: सीरीज देखने से पहले पढ़ें इन सेलेब्स के रीव्यू

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में बॉलीवुड की चकाचौंध के पीछे छुपी दुनिया दिखाई जा रही है। ये कहानी एक ऐसे आउटसाइडर और उसके दोस्तों पर आधारित है जो फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। दरअसल, इस सीरीज में ड्रामा, ह्यूमर और कई अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट होंगे, जो ये दिखाएंगे कि शोहरत पाने की राह कितनी मुश्किल और सैक्रिफाइजो से भरी होती है। खबरों की मानें तो इस सीरीज में कुल 7 एपिसोड होंगे।