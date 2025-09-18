Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

The Ba***ds Of Bollywood X Riview: सीरीज देखने से पहले पढ़ें इन सेलेब्स के रीव्यू

Bad of Bollywood X Review:आर्यन खान निर्देशित 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को लेकर सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग आर्यन के स्वैग और निर्देशन की तारीफ कर रहे है और कुछ...

मुंबई

Shiwani Mishra

Sep 18, 2025

Bads of Bollywood X Riview: आर्यन खान का स्वैग या बकवास? जानिए क्या कह रही है कहानी
Bad of Bollywood (Photo source: X)

The Ba***ds Of Bollywood X Riview: शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान अब एक्टिंग नहीं, बल्कि निर्देशन में अपना टैलेंट दिखाने को तैयार हो चुके हैं। वो नेटफ्लिक्स पर सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को डायरेक्ट कर रहे हैं। इस सीरीज में बॉबी देओल, सहर बांबा, लक्ष्य लालवानी और राघव जुयाल जैसे सितारे नजर आएंगे। ये सीरीज आज 18 सितंबर 2025 को रिलीज होगी और दर्शक इसे दिन दोपहर 12:30 बजे से देख पाएंगे।

सीरीज की स्टारकास्ट

ये भी पढ़ें

25 साल में एक ही नाम से बनी दो फिल्में, 1 हिट दूसरी हुई फ्लॉप, जानें क्या है इसका नाम
बॉलीवुड
लकी या अनलकी? 25 साल में 2 फिल्में, एक हिट, दूसरी फ्लॉप

आर्यन और सीरीज की स्टारकास्ट ने एक इंटरव्यू में बॉलीवुड के अच्छे और बुरे पहलुओं पर बात की। जहां ज्यादातर स्टारकिड्स एक्टिंग में अपना करियर बनाते हैं, तो वहीं आर्यन ने कैमरे के पीछे रहकर अपनी क्रिएटिविटी और विजन को सामने लाने का फैसला किया है।

जानिए क्या कह रही है कहानी

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में बॉलीवुड की चकाचौंध के पीछे छुपी दुनिया दिखाई जा रही है। ये कहानी एक ऐसे आउटसाइडर और उसके दोस्तों पर आधारित है जो फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। दरअसल, इस सीरीज में ड्रामा, ह्यूमर और कई अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट होंगे, जो ये दिखाएंगे कि शोहरत पाने की राह कितनी मुश्किल और सैक्रिफाइजो से भरी होती है। खबरों की मानें तो इस सीरीज में कुल 7 एपिसोड होंगे।

आर्यन खान का स्वैग या बकवास?

राहुल ढोलकिया ने एक्स पर स्क्रीनिंग की एक तस्वीर शेयर की और लिखा,'AryanKhan's @NetflixIndia शो का पहला एपिसोड कितना मनोरंजक और मजेदार है!! भाई बिंज करना पड़ेगा!!! मानव और आर्यन के साथ शानदार क्रिएशन के लिए बधाई। मैं सभी टीम को कहना चाहता हूं शाबाश! यार बहुत मजा आया- जनता देखो- इसे देखो- बिंज वॉच करो! बच्चे, तुमने कमाल कर दिया वाह।"

राघव जुयाल ने कहा बॉलीवुड की अच्छी बात ये है कि मेरे जैसे आदमी को 15 साल से काम मिल रहा है और मेरा घर चल रहा है। ऐसी कुछ खराब चीज है ही नहीं।

बॉबी देओल ने बॉलीवुड को अपना प्यार दिया है और कहा है कि आप जिससे प्यार करते हैं, उसमें अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। आज जो भी मैं हूं, वो बॉलीवुड की वजह से हूं। जिंदगी में हर प्रोफेशन अच्छा और बुरा होता है। अगर जो हमें फेम और प्यार दे रहा है, उससे बढ़कर कुछ बुरा दिखता नहीं है।

फराह खान ने भी अपने इंस्टाग्राम पर स्क्रीनिंग की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें एक ईस्टर एग भी था। उन्होंने कैप्शन में लिखा, "माई बॉय! सबसे Kinded, सबसे प्यारे, Talented और सबसे मेहनती निर्देशक, जिनके लिए मुझे कोरियोग्राफ करने का सौभाग्य मिला… @aryan #the B***dsofBollywood ❤️ lov u."

इसके साथ ही आर्यन खान के डेब्यू शो के प्रीमियर पर आकाश अंबानी और श्लोका मेहता के साथ उनकी भाभी राधिका मर्चेंट भी शामिल हुईं, जिससे ये साफ है कि आर्यन को बॉलीवुड में कितना सपोर्ट मिल रहा है। अब देखना ये है कि आर्यन 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से क्या कमाल दिखाते हैं।

Entertainment

Updated on:

18 Sept 2025 12:28 pm

Published on:

18 Sept 2025 12:27 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / The Ba***ds Of Bollywood X Riview: सीरीज देखने से पहले पढ़ें इन सेलेब्स के रीव्यू

