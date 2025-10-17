Patrika LogoSwitch to English

इन नजदीकियों ने रिश्तों को किया तार-तार, इस 1 घंटे 53 मिनट की कहानी में प्यार की सारी हदें हुई पार

Our Fault: इस 1 घंटे 53 मिनट की कहानी में कुछ ऐसी नजदीकियां पनपती हैं जो रिश्तों की मर्यादा को तार-तार कर देती हैं। प्यार की सारी हदें पार होती नजर आती हैं, जहां संवेदना और नैतिकता के बीच एक कश्मकश देखने को मिलने वाली है...

मुंबई

Shiwani Mishra

Oct 17, 2025

इन नजदीकियों ने रिश्तों को किया तार-तार, इस 1 घंटे 53 मिनट की कहानी में प्यार की सारी हदें हुई पार

फिल्म Our Fault (सोर्स: X)

Our Fault: ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर हर हफ्ते कुछ नया रिलीज होता ही रहता है, इस हफ्ते भी एक ऐसी ही फिल्म आई है जिसका फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। ये फिल्म है 'आवर फॉल्ट' (Our Fault)। बता दें कि ये एक स्पैनिश रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जो रोमांस, ड्रामा और सस्पेंस से भरपूर है। ये एक ट्रिलॉजी है जिसके पहले 2 पार्ट्स को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। डोमिंगो गोंजालेज के निर्देशन में बनी इस फिल्म में निकोल वालेस और गेब्रियल ग्वेरा लीड रोल में हैं। दोनों की केमिस्ट्री पिछली फिल्मों में भी खूब पसंद की गई थी।

इस 1 घंटे 53 मिनट की कहानी में प्यार की सारी हदें हुई पार

फिल्म 'आवर फॉल्ट' की कहानी सौतेले भाई-बहन निक (गेब्रियल) और नोआ (निकोल) के रिश्ते पर बेस्ड है। दोनों के माता-पिता की एक-दूसरे से शादी होती है और नोआ को अपने सौतेले पिता के पास शिफ्ट होना पड़ता है। यहीं उसका लगाव उसके सौतेले भाई निक से हो जाता है।

पहले पार्ट में दोनों का प्यार दिखाया गया था और दूसरे पार्ट में उनके अलग होने की कहानी दिखाई गई थी। लेकिन अब 'आवर फॉल्ट' में दिखाया जाएगा कि क्या निक और नोआ अपनी गलतियों को मानकर फिर से एक साथ आ पाते हैं? क्या उनके माता-पिता उनके रिश्ते को स्वीकार करते हैं? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी।

इन नजदीकियों ने रिश्तों को किया तार-तार

ये कहानी समाज में वर्जित रिश्तों और उनसे जुड़ी जटिल भावनाओं को उजागर करती है, जो फैंस को सोचने पर मजबूर कर देती है कि प्यार की कोई सीमा होनी चाहिए या नहीं। वैसे ये एक नॉवल स्टोरी है और काल्पनिक है। बता दें कि, 'Our Fault' ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हो चुकी है। इस ट्रिलॉजी की पिछली दोनों फिल्में 'माय फॉल्ट' (2023) और 'योर फॉल्ट' (2024) भी प्राइम वीडियो पर मौजूद हैं। तो अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं।

Published on:

17 Oct 2025 01:45 pm

इन नजदीकियों ने रिश्तों को किया तार-तार, इस 1 घंटे 53 मिनट की कहानी में प्यार की सारी हदें हुई पार

