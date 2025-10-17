इन नजदीकियों ने रिश्तों को किया तार-तार, इस 1 घंटे 53 मिनट की कहानी में प्यार की सारी हदें हुई पार

Our Fault: ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर हर हफ्ते कुछ नया रिलीज होता ही रहता है, इस हफ्ते भी एक ऐसी ही फिल्म आई है जिसका फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। ये फिल्म है 'आवर फॉल्ट' (Our Fault)। बता दें कि ये एक स्पैनिश रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जो रोमांस, ड्रामा और सस्पेंस से भरपूर है। ये एक ट्रिलॉजी है जिसके पहले 2 पार्ट्स को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। डोमिंगो गोंजालेज के निर्देशन में बनी इस फिल्म में निकोल वालेस और गेब्रियल ग्वेरा लीड रोल में हैं। दोनों की केमिस्ट्री पिछली फिल्मों में भी खूब पसंद की गई थी।