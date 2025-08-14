Patrika LogoSwitch to English

78 साल पहले इस फिल्म के गाने पर लगा था अश्लीलता का दाग, रातों-रात हो गई बैन

film was banned On: भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और इसी दिन रिलीज हुई थी ये फिल्म इसके गानो पर अश्लीलता का आरोप लगा था, जिसके चलते उसे रातों-रात फिल्म को करना पड़ा बैन, तो आईए जानते है इसके बारे में …

मुंबई

Shiwani Mishra

Aug 14, 2025

78 साल पहले इस फिल्म पर लगा था अश्लीलता का दाग, रातों-रात हो गई बैन
फिल्म के गानो पर लगा अश्लीलता का आरोप

film was released on 15 August 1947: भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और इसी दिन रिलीज हुई थी फिल्म 'शहनाई', जिसने हिंदी सिनेमा को एक नई दिशा दी। फिल्म और इसके गाने, दोनों ही सुपरहिट रहे और लोगों ने आजादी के जश्न को इस फिल्म के साथ मनाया। 'शहनाई' मनोरंजन की दुनिया में एक बड़ी हिट साबित हुई। 133 मिनट की इस फिल्म के संगीत निर्देशक सी. रामचंद्र थे, जिन्होंने अपने गानों से दर्शकों का दिल जीत लिया था।

इस फिल्म के गाने पर लगा था अश्लीलता का दाग

फिल्म का सबसे फेंस और हिट गाना था ‘आना मेरी जान…‘, जिसे शमशाद बेगम और सी. रामचंद्र ने गाया था। इस गाने ने उस समय के युवाओं और आम लोगों को खूब लुभाया। ये गाना जल्द ही म्यूजिक चार्ट के टॉप पर पहुंच गया था और साल 1947 के सबसे पसंदीदा गीतों में शामिल हो गया। सी. रामचंद्र ने इस गाने में वेस्टर्न म्यूजिक का इस्तेमाल कर इसे हमेशा के लिए यादगार बना दिया, जो उस समय के लिए बिल्कुल नया था। साथ ही इसी शैली का इस्तेमाल करते हुए बाद में ‘गोरे गोरे ओ बांके छोरे’ और ‘शोला जो भड़के’ जैसे गाने भी बनाए गए।

न एक्शन, न डायलॉग, फिर भी छाया प्रतीक गांधी का ये किरदार, 'सारे जहां से अच्छा' में क्या है ऐसा खास?
OTT
न एक्शन, न ड्रामा, फिर भी छाया प्रतीक गांधी का ये किरदार, 'सारे जहां से अच्छा' में क्या है ऐसा खास?

विवादों में था फिल्म

बता दें कि ‘आना मेरी जान…’ गाना जितना लोकप्रिय हुआ, उतना ही विवादों में भी रहा। कुछ लोगों ने इसे अश्लील कहा, तो कुछ ने बेकार तक कह दिया। उस समय लोगो ने फेमस‘फिल्म इंडिया’को पत्र लिखकर इस गाने की आलोचना की गई और कहा गया कि ऐसे गीत युवा मन को नैतिक रूप से बिगाड़ सकते हैं और सामाजिक मूल्यों पर गलत असर डाल रहे हैं। इस तरह के गानों पर अश्लीलता फैलाने के आरोप भी लगे।
इसके साथ ही 1947 से 1950 के बीच कई फिल्में 15 अगस्त के आसपास रिलीज हुईं, जिनमें 'शहनाई', 'मेला' और 'चंद्रलेखा' जैसी हिट फिल्में शामिल हैं। सिनेमाघरों में दर्शकों की भीड़ रिकॉर्ड तोड़ थी, क्योंकि लोग आजादी का जश्न मनाने के बाद फिल्में देखने का भी आनंद ले रहे थे। 'शहनाई' फिल्म आज भी भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक खास जगह रखती है।

