78 साल पहले इस फिल्म के गाने पर लगा था अश्लीलता का दाग, रातों-रात हो गई बैन

बता दें कि ‘आना मेरी जान…’ गाना जितना लोकप्रिय हुआ, उतना ही विवादों में भी रहा। कुछ लोगों ने इसे अश्लील कहा, तो कुछ ने बेकार तक कह दिया। उस समय लोगो ने फेमस‘फिल्म इंडिया’को पत्र लिखकर इस गाने की आलोचना की गई और कहा गया कि ऐसे गीत युवा मन को नैतिक रूप से बिगाड़ सकते हैं और सामाजिक मूल्यों पर गलत असर डाल रहे हैं। इस तरह के गानों पर अश्लीलता फैलाने के आरोप भी लगे।

इसके साथ ही 1947 से 1950 के बीच कई फिल्में 15 अगस्त के आसपास रिलीज हुईं, जिनमें 'शहनाई', 'मेला' और 'चंद्रलेखा' जैसी हिट फिल्में शामिल हैं। सिनेमाघरों में दर्शकों की भीड़ रिकॉर्ड तोड़ थी, क्योंकि लोग आजादी का जश्न मनाने के बाद फिल्में देखने का भी आनंद ले रहे थे। 'शहनाई' फिल्म आज भी भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक खास जगह रखती है।