Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

मोहब्बत और नफरत के बीच की खतरनाक दास्तां दिखाएगी ये फिल्म, फस्ट लुक आया सामने

Ek Deewane Ki Deewaniyat: एक ऐसी फिल्म आने वाली है जो प्रेम और नफरत के बीच की खतरनाक कहानी को उजागर करेगी और दिखा देगी कि कैसे यह रिश्ते को बदनाम भी कर सकती है…

मुंबई

Shiwani Mishra

Aug 21, 2025

मोहब्बत और नफरत के बीच की खतरनाक दास्तां दिखाएगी ये फिल्म जो रिश्तों को कर देगा बदनाम
एक दीवाने की दीवानियत (फोटो सोर्स: X)

Ek Deewane Ki Deewaniyat: 'सनम तेरी कसम' से दर्शकों के दिलों में जगह बनाने वाले हर्षवर्धन राणे एक बार फिर बड़े पर्दे पर एक रोमांटिक कहानी लेकर आ रहे हैं। उनकी आने वाली फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' की एलान इसी साल हुई थी और अब इसकी रिलीज डेट भी सामने आ गई है।
बता दें कि 'सनम तेरी कसम' इस साल फरवरी में दोबारा रिलीज हुई थी, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था। हर्षवर्धन राणे को असली पॉपुलैरिटी फिल्म की री-रिलीज में मिली सफलता के बाद ही मिली थी। इसके तुरंत बाद अभिनेता ने अपनी अगली फिल्म का एलान भी कर दिया था।

मोहब्बत और नफरत के बीच की खतरनाक दास्तां

'एक दीवाने की दीवानियत' एक रोमांटिक ड्रामा है, जिसमें प्यार, जुनून और दिल टूटने की एक भावुक कहानी दिखाई जाएगी। इस फिल्म का निर्देशन मिलाप जावेरी कर रहे हैं और इसके सह-निर्माता राघव शर्मा हैं। फिल्म के बारे में बात करते हुए मिलाप जावेरी ने कहा, 'ये असल में एक भावुक प्रेम और बदले की भावना में सब बर्बाद करने वाली कहानी है। जिसमें रिश्ते को बदनाम कर बदला लेने की सारी हदे पार है। हर्षवर्धन और सोनम की केमिस्ट्री कमाल की है, और मैं इस दिवाली दर्शकों को इसे देखने के लिए बेताब हूं।'

ये भी पढ़ें

Bhojpuri Stars: मनोज तिवारी से मोनालिसा तक, इन भोजपुरी सितारों ने ‘Bigg Boss’ में मचाया था तहलका
TV न्यूज
Bhojpuri Stars: मनोज तिवारी से मोनालिसा तक, इन भोजपुरी सितारों ने 'Bigg Boss' में मचाया था तहलका

फिल्म का पोस्टर जारी

फिल्म का पोस्टर जारी किया गया है , जिसके साथ इसकी रिलीज डेट बताई गई है। 'एक दीवाने की दीवानियत' 2ा अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बता दें कि रिलीज पोस्टर में सोनम गुस्से में दिखाई दे रही हैं, जबकि हर्षवर्धन की आंखों में आंसू हैं, जो फिल्म की इमोशनल और इंटेंस को बता रहा है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

21 Aug 2025 03:24 pm

Published on:

21 Aug 2025 03:16 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / मोहब्बत और नफरत के बीच की खतरनाक दास्तां दिखाएगी ये फिल्म, फस्ट लुक आया सामने

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.