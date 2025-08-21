मोहब्बत और नफरत के बीच की खतरनाक दास्तां दिखाएगी ये फिल्म, फस्ट लुक आया सामने

Ek Deewane Ki Deewaniyat: 'सनम तेरी कसम' से दर्शकों के दिलों में जगह बनाने वाले हर्षवर्धन राणे एक बार फिर बड़े पर्दे पर एक रोमांटिक कहानी लेकर आ रहे हैं। उनकी आने वाली फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' की एलान इसी साल हुई थी और अब इसकी रिलीज डेट भी सामने आ गई है।

बता दें कि 'सनम तेरी कसम' इस साल फरवरी में दोबारा रिलीज हुई थी, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था। हर्षवर्धन राणे को असली पॉपुलैरिटी फिल्म की री-रिलीज में मिली सफलता के बाद ही मिली थी। इसके तुरंत बाद अभिनेता ने अपनी अगली फिल्म का एलान भी कर दिया था।