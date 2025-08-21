मोहब्बत और नफरत के बीच की खतरनाक दास्तां दिखाएगी ये फिल्म, फस्ट लुक आया सामने

Ek Deewane Ki Deewaniyat: 'सनम तेरी कसम' से दर्शकों के दिलों में जगह बनाने वाले हर्षवर्धन राणे एक बार फिर बड़े पर्दे पर एक रोमांटिक कहानी लेकर आ रहे हैं। उनकी आने वाली फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' की एलान इसी साल हुई थी और अब इसकी रिलीज डेट भी सामने आ गई है।
बता दें कि 'सनम तेरी कसम' इस साल फरवरी में दोबारा रिलीज हुई थी, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था। हर्षवर्धन राणे को असली पॉपुलैरिटी फिल्म की री-रिलीज में मिली सफलता के बाद ही मिली थी। इसके तुरंत बाद अभिनेता ने अपनी अगली फिल्म का एलान भी कर दिया था।
'एक दीवाने की दीवानियत' एक रोमांटिक ड्रामा है, जिसमें प्यार, जुनून और दिल टूटने की एक भावुक कहानी दिखाई जाएगी। इस फिल्म का निर्देशन मिलाप जावेरी कर रहे हैं और इसके सह-निर्माता राघव शर्मा हैं। फिल्म के बारे में बात करते हुए मिलाप जावेरी ने कहा, 'ये असल में एक भावुक प्रेम और बदले की भावना में सब बर्बाद करने वाली कहानी है। जिसमें रिश्ते को बदनाम कर बदला लेने की सारी हदे पार है। हर्षवर्धन और सोनम की केमिस्ट्री कमाल की है, और मैं इस दिवाली दर्शकों को इसे देखने के लिए बेताब हूं।'
फिल्म का पोस्टर जारी किया गया है , जिसके साथ इसकी रिलीज डेट बताई गई है। 'एक दीवाने की दीवानियत' 2ा अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बता दें कि रिलीज पोस्टर में सोनम गुस्से में दिखाई दे रही हैं, जबकि हर्षवर्धन की आंखों में आंसू हैं, जो फिल्म की इमोशनल और इंटेंस को बता रहा है।