कांग्रेस की हार पर इस फिल्ममेकर ने ली राहुल गांधी पर चुटकी, पीएम मोदी के लिए किए ट्वीट पर दिया ऐसा करारा जवाब

लोकसभा चुनाव के नतीजों के बीच बॉलीवुड सेलेब्स के रिएक्शन भी आ रहे हैं। चुनावी नतीजों में बीजेपी को बहुमत मिलते देख कुछ स्टार्स पीएम मोदी को जीत की बधाई दे रहे हैं। इस बीच बॉलीवुड फिल्ममेकर विवेक अग्निहोत्री भी लगातार चुनावों और उनके नतीजों को लेकर ट्वीट कर रहे हैं। एक ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, 'हाहाहाहा। पर सुन के अच्छा लगा। क्या अच्छे दिन आ गए?

विवेक ने राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया। उन्होंने एक ट्वीट किया,'For me personal satisfaction comes from huge defeat of #UrbanNaxals and @RahulGandhi losing Amethi।' इसके अलावा उन्होंने राहुल गांधी का एक पुराना ट्वीट लेते हुए उसका करारा जवाब दिया है। इस ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा था,'The emperor is completely naked but nobody around him has the courage to tell him।'

अब राहुल गांधी के इस पुराने ट्वीट पर विवेक अग्निहोत्री ने चुटकी लेते हुए लिखा, 'Dear @JhaSanjay please tell the emperor Gandhi।' बता दें कि विवेक अग्निहोत्री ने हाल में फिल्म 'ताशकंद फाइल्स' बनाई थी। यह फिल्म काफी चर्चा में रही थी।