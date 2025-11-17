4 सुपरस्टार्स ने ठुकराया था ये ऑफर, तब 90 लाख की इस फिल्म ने फ्लॉप एक्टर को बना दिया इंडस्ट्री का महानायक

अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना (सोर्स: X @rvcjmovies)
Amitabh Bachchan: हिन्दी सिनेमा और साउथ सिनेमा में ऐसी कई कहानियां और किस्से हैं जहां एक फिल्म किसी एक्टर ने ठुकरा दी और दूसरे की किस्मत चमका दी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, 70 के दशक की एक ऐसी ही घटना ब्लॉकबस्टर फिल्म बनने दौरान ऐसा ही हुआ था। जिसे एक या दो नहीं, बल्कि उस दौर के 4 बड़े सुपरस्टार्स ने इसे ठुकरा दिया था? और फिर यही फिल्म एक ऐसे एक्टर के हाथ लगी जो लगातार कई फ्लॉप फिल्में दे रहा था और इस को मिलने से रातों-रात उसे इंडस्ट्री का नया 'एंग्री यंग मैन' और सुपरस्टार बना दिया।
दरअसल, हम बात कर रहे हैं साल 1973 में रिलीज हुई अमिताभ बच्चन की आइकॉनिक और सुपरहिट फिल्म 'जंजीर' की। ये फिल्म सिर्फ 90 लाख रुपये के बजट में बनी और इस एक्शन थ्रिलर ने बॉक्स ऑफिस पर 17 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया था और हर तरफ इसकी चर्चा थी। अमिताभ बच्चन को इस फिल्म से 'एंग्री यंग मैन' की पहचान मिली और उन्हें बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक बनाने में अहम रोल निभाई। इसकी दमदार कहानी सलीम खान और जावेद अख्तर की फेमस जोड़ी ने लिखी थी।
इतना ही नहीं, बहुत कम लोग जानते हैं कि महानायक अमिताभ बच्चन इस फिल्म के मेकर्स के लिए पहली पसंद नहीं थे। हालांकि, प्रकाश मेहरा के निर्देशन में बनी 'जंजीर' जब अमिताभ को ऑफर हुई, तब उनका करियर खत्म था और उन्होंने 1969 में 'सात हिंदुस्तानी' से डेब्यू किया था, लेकिन इसके बाद उन्हें लगातार 11 फ्लॉप फिल्मों का सामना करना पड़ा। अमिताभ बच्चन अपनी लगातार फ्लॉप होती फिल्मों को देखने के बाद वे इंडस्ट्री छोड़ने और इलाहाबाद वापस जाने का फैसला कर चुके थे। ऐसे में मेकर्स अमिताभ को लेने में हिचकिचा रहे थे, तब सलीम और जावेद को उनके लिए फिल्म मेकर्स के सामने पैरवी करनी पड़ी थी।
अमिताभ से पहले फिल्म 'जंजीर' उस समय के कई बड़े सितारों को ऑफर की गई थी। जिसमें धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, दिलीप कुमार और देव आनंद जैसे दिग्गज और फेमस स्टार्स शामिल थे। कहा जाता है कि धर्मेंद्र ने अपनी एक कजिन सिस्टर के कहने पर ये फिल्म छोड़ दी थी, जबकि अन्य एक्टर्स को 'विजय' के किरदार में कई खामियां नजर आईं और उन्होंने इसे ठुकरा दिया था। ऐसे में जब सलीम और जावेद ने अमिताभ से कॉन्टैक्ट किया, तो उनके पास कोई और फिल्म नहीं थी और वे तुरंत इस प्रोजेक्ट के लिए राजी हो गए और फिर जो हुआ वो इतिहास है।
फिल्म 'जंजीर' जैसे ही बॉक्स ऑफिस में रिलीज हुई, फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी और देखते ही देखते ये एक कल्ट क्लासिक फिल्म बन गई और अमिताभ बच्चन के सितारे हमेशा के लिए चमक उठे। इस एक फिल्म ने ये साबित कर दिया कि कैसे एक सही रोल और थोड़ी-सी किस्मत किसी भी एक्टर के करियर को पूरी तरह बदल सकती है, भले ही शुरुआत कितनी भी मुश्किल और छोटी ही क्यों ना रही हो।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग