Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

4 सुपरस्टार्स ने ठुकराया था ये ऑफर, तब 90 लाख की इस फिल्म ने फ्लॉप एक्टर को बना दिया इंडस्ट्री का महानायक

Amitabh Bachchan: हिंदी सिनेमा में ऐसे कई किस्से हैं जहां किसी एक एक्टर की छोड़ी हुई फिल्म दूसरे के करियर की टर्निंग पॉइंट बन गई। ऐसी ही एक घटना घटी जब 90 लाख रुपये के बजट में बनी फिल्म 'जंजीर' को एक या दो नहीं, बल्कि उस दौर के चार बड़े सुपरस्टार्स ठुकराया...

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Nov 17, 2025

4 सुपरस्टार्स ने ठुकराया था ये ऑफर, तब 90 लाख की इस फिल्म ने फ्लॉप एक्टर को बना दिया इंडस्ट्री का महानायक

अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना (सोर्स: X @rvcjmovies)

Amitabh Bachchan: हिन्दी सिनेमा और साउथ सिनेमा में ऐसी कई कहानियां और किस्से हैं जहां एक फिल्म किसी एक्टर ने ठुकरा दी और दूसरे की किस्मत चमका दी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, 70 के दशक की एक ऐसी ही घटना ब्लॉकबस्टर फिल्म बनने दौरान ऐसा ही हुआ था। जिसे एक या दो नहीं, बल्कि उस दौर के 4 बड़े सुपरस्टार्स ने इसे ठुकरा दिया था? और फिर यही फिल्म एक ऐसे एक्टर के हाथ लगी जो लगातार कई फ्लॉप फिल्में दे रहा था और इस को मिलने से रातों-रात उसे इंडस्ट्री का नया 'एंग्री यंग मैन' और सुपरस्टार बना दिया।

इस फिल्म ने फ्लॉप एक्टर को बना दिया इंडस्ट्री का महानायक

दरअसल, हम बात कर रहे हैं साल 1973 में रिलीज हुई अमिताभ बच्चन की आइकॉनिक और सुपरहिट फिल्म 'जंजीर' की। ये फिल्म सिर्फ 90 लाख रुपये के बजट में बनी और इस एक्शन थ्रिलर ने बॉक्स ऑफिस पर 17 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया था और हर तरफ इसकी चर्चा थी। अमिताभ बच्चन को इस फिल्म से 'एंग्री यंग मैन' की पहचान मिली और उन्हें बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक बनाने में अहम रोल निभाई। इसकी दमदार कहानी सलीम खान और जावेद अख्तर की फेमस जोड़ी ने लिखी थी।

इतना ही नहीं, बहुत कम लोग जानते हैं कि महानायक अमिताभ बच्चन इस फिल्म के मेकर्स के लिए पहली पसंद नहीं थे। हालांकि, प्रकाश मेहरा के निर्देशन में बनी 'जंजीर' जब अमिताभ को ऑफर हुई, तब उनका करियर खत्म था और उन्होंने 1969 में 'सात हिंदुस्तानी' से डेब्यू किया था, लेकिन इसके बाद उन्हें लगातार 11 फ्लॉप फिल्मों का सामना करना पड़ा। अमिताभ बच्चन अपनी लगातार फ्लॉप होती फिल्मों को देखने के बाद वे इंडस्ट्री छोड़ने और इलाहाबाद वापस जाने का फैसला कर चुके थे। ऐसे में मेकर्स अमिताभ को लेने में हिचकिचा रहे थे, तब सलीम और जावेद को उनके लिए फिल्म मेकर्स के सामने पैरवी करनी पड़ी थी।

कई खामियां नजर आईं और उन्होंने ठुकरा दिया

अमिताभ से पहले फिल्म 'जंजीर' उस समय के कई बड़े सितारों को ऑफर की गई थी। जिसमें धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, दिलीप कुमार और देव आनंद जैसे दिग्गज और फेमस स्टार्स शामिल थे। कहा जाता है कि धर्मेंद्र ने अपनी एक कजिन सिस्टर के कहने पर ये फिल्म छोड़ दी थी, जबकि अन्य एक्टर्स को 'विजय' के किरदार में कई खामियां नजर आईं और उन्होंने इसे ठुकरा दिया था। ऐसे में जब सलीम और जावेद ने अमिताभ से कॉन्टैक्ट किया, तो उनके पास कोई और फिल्म नहीं थी और वे तुरंत इस प्रोजेक्ट के लिए राजी हो गए और फिर जो हुआ वो इतिहास है।

फिल्म 'जंजीर' जैसे ही बॉक्स ऑफिस में रिलीज हुई, फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी और देखते ही देखते ये एक कल्ट क्लासिक फिल्म बन गई और अमिताभ बच्चन के सितारे हमेशा के लिए चमक उठे। इस एक फिल्म ने ये साबित कर दिया कि कैसे एक सही रोल और थोड़ी-सी किस्मत किसी भी एक्टर के करियर को पूरी तरह बदल सकती है, भले ही शुरुआत कितनी भी मुश्किल और छोटी ही क्यों ना रही हो।

ये भी पढ़ें

कश्मीरियों का वो दर्दनाक अतीत, डर और रहस्य का ऐसा संगम, जिसके हर सीन में है खौफनाक मंजर
बॉलीवुड
कश्मीरियों का वो दर्दनाक अतीत, डर और रहस्य का ऐसा संगम, जिसके हर सीन में है खौफनाक मंजर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

17 Nov 2025 12:46 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 4 सुपरस्टार्स ने ठुकराया था ये ऑफर, तब 90 लाख की इस फिल्म ने फ्लॉप एक्टर को बना दिया इंडस्ट्री का महानायक

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

मुझे ब्रेस्ट कैंसर कैसे…महिमा चौधरी का सालों बाद छलका दर्द, बताया डॉक्टर ने उस दिन क्या कहा था…

Mahima Chaudhry Big revealed Having No Symptoms Before Breast Cancer
बॉलीवुड

उन्होंने खुद कहा, मुझे रोल दिलवाओ… विजय वर्मा और मनीष मल्होत्रा ने रेखा के पर्दे पर वापसी को लेकर कही ये बात

उन्होंने खुद कहा, मुझे रोल दिलवाओ... विजय वर्मा और मनीष मल्होत्रा ने रेखा के पर्दे पर वापसी को लेकर कही ये बात
बॉलीवुड

बीमार धर्मेंद्र का हाल लेने 45 साल बाद उनके घर जाएंगी हेमा मालिनी? डिस्चार्ज होकर गए हैं पहली पत्नी के पास

Dharmendra Health Update
बॉलीवुड

कश्मीरियों का वो दर्दनाक अतीत, डर और रहस्य का ऐसा संगम, जिसके हर सीन में है खौफनाक मंजर

कश्मीरियों का वो दर्दनाक अतीत, डर और रहस्य का ऐसा संगम, जिसके हर सीन में है खौफनाक मंजर
बॉलीवुड

खौफ में था फेमस एक्ट्रेस का परिवार, घर पर हुई थी ताबड़तोड़ फायरिंग, अब जाकर पिता को मिला हथियार रखने का लाइसेंस

Disha Patani's father Jagdish Patani
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.