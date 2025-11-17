4 सुपरस्टार्स ने ठुकराया था ये ऑफर, तब 90 लाख की इस फिल्म ने फ्लॉप एक्टर को बना दिया इंडस्ट्री का महानायक

इतना ही नहीं, बहुत कम लोग जानते हैं कि महानायक अमिताभ बच्चन इस फिल्म के मेकर्स के लिए पहली पसंद नहीं थे। हालांकि, प्रकाश मेहरा के निर्देशन में बनी 'जंजीर' जब अमिताभ को ऑफर हुई, तब उनका करियर खत्म था और उन्होंने 1969 में 'सात हिंदुस्तानी' से डेब्यू किया था, लेकिन इसके बाद उन्हें लगातार 11 फ्लॉप फिल्मों का सामना करना पड़ा। अमिताभ बच्चन अपनी लगातार फ्लॉप होती फिल्मों को देखने के बाद वे इंडस्ट्री छोड़ने और इलाहाबाद वापस जाने का फैसला कर चुके थे। ऐसे में मेकर्स अमिताभ को लेने में हिचकिचा रहे थे, तब सलीम और जावेद को उनके लिए फिल्म मेकर्स के सामने पैरवी करनी पड़ी थी।