कश्मीरियों का वो दर्दनाक अतीत, डर और रहस्य का ऐसा संगम, जिसके हर सीन में है खौफनाक मंजर

फिल्म- बारामूला (सोर्स: X @AshwaniSadhu39)
Baramulla: फिल्म 'बारामूला' आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर धमाल मचा रही है। साल 2025 की ये सबसे दमदार और सस्पेंस वाली फिल्म साबित हुई है, जिसकी इतनी जबरदस्त कहानी है कि फैंस इसे देखकर अपनी सीट से हिल नहीं पाएंगे। ये फिल्म कश्मीर की शांत लेकिन रहस्यमयी घाटी में बच्चों के अचानक गायब होने से शुरू होती है और देखते ही देखते रोंगटे खड़े कर देने वाली हॉरर कहानी में बदल जाती है।
इसकी कहानी सुपरनैचुरल मिस्ट्री से भरा है, जिसमें पूरी कहानी कश्मीर के बारामूला शहर के इर्द-गिर्द बुनी गई है। फिल्म मे अहम रोल में डीएसपी रिदवान सय्यद शफी है, जिसे एक्टर मानव कौल ने शानदार तरीके से निभाया है। बता दें, रिदवान एक ईमानदार और बहादुर पुलिस अफसर है, जो अपने ईमानदारी के लिए जाने जाते है। एक दिन उनका सामना घाटी में बच्चों के लगातार गायब होने की रहस्यमयी घटनाओं से होता है। फिर धीरें- धीरें कहानी तब मोड़ लेती है जब बारामूला में एक पूर्व एमएलए का बेटा अचानक गुम हो जाता है।
इस मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी रिदवान को सौंपी जाती है। शुरुआती समय के जांच में रिदवान को लगता है कि ये किसी आतंकवादी समूह का काम हो सकता है, जो बच्चों का ब्रेनवॉश करके उन्हें आतंक की राह पर धकेल रहा है। लेकिन जैसे-जैसे वो गहराई में उतरता है, उसे 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के साथ हुई जुल्मों और कुछ खौफनाक रहस्यों के बारें में पता चलता है।
इतनी ही नहीं, इस रहस्य का खोजबीन जारी रखते हुए, तभी रिदवान के अपने खुद के घर में भी अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। कभी काले साए दिखते हैं तो कभी रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती हैं। इसके बाद डर की खौफनाक कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब डीएसपी रिदवान की अपनी बेटी भी अचानक गायब हो जाती है। ये घटना फिल्म को सस्पेंस थ्रिलर से सीधा हॉरर जॉनर की ओर ले जाती है। इसे देख आप अंदर तक कांप जाएंगे, क्योंकि इसकी कहानी रूह के साथ आत्मा को डराने की कैपेसिटी रखती है।
इस फिल्म को डायरेक्टर आदित्य सुहास जांबले के जरिए निर्देशित किया गया है। फिल्म इन दिनों नेटफ्लिक्स पर टॉप ट्रेंडिंग लिस्ट में चौथे नंबर पर है और शुरुआत में ही इसने पहले OTT पर कब्जा कर लिया है। दरअसल, मानव कौल की अदाकारी और फिल्म का हैरान कर देने वाला क्लाइमेक्स फैंस को बांधे रखता है। अगर आप 2025 की बेस्ट सस्पेंस-हॉरर थ्रिलर का फिल करना चाहते हैं, तो नेटफ्लिक्स पर हिंदी में उपलब्ध ये फिल्म जरूर देखें, क्योंकि इसका अंत आपकी आंखें खुली की खुली छोड़ देगा।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग