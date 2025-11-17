कश्मीरियों का वो दर्दनाक अतीत, डर और रहस्य का ऐसा संगम, जिसके हर सीन में है खौफनाक मंजर

इतनी ही नहीं, इस रहस्य का खोजबीन जारी रखते हुए, तभी रिदवान के अपने खुद के घर में भी अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। कभी काले साए दिखते हैं तो कभी रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती हैं। इसके बाद डर की खौफनाक कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब डीएसपी रिदवान की अपनी बेटी भी अचानक गायब हो जाती है। ये घटना फिल्म को सस्पेंस थ्रिलर से सीधा हॉरर जॉनर की ओर ले जाती है। इसे देख आप अंदर तक कांप जाएंगे, क्योंकि इसकी कहानी रूह के साथ आत्मा को डराने की कैपेसिटी रखती है।