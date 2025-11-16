धर्मेंद्र की वो बहू, जो है फेमस व्लॉगर, शाहरुख खान से ले चुकी है एक्टिंग क्लासेज

धर्मेंद्र परिवार की बहू दीप्ति भटनागर (सोर्स: X)
Dharmendra Daughter In-Law Deepti Bhatnagar: ऐसा कम ही देखा जाता है कि फिल्मी परिवार का कोई मेंबर बॉलीवुड में एंट्री ना लेकर किसी अलग काम में अपना इंटरेस्ट दिखाता है। ऐसा ही एक किस्सा आज हम आपको सुनाने वाले है। धर्मेंद्र का परिवार अपनी फिल्मी अंदाज के लिए फेमस है। इस खानदान के कई सदस्य बेटे, बेटियां, भतीजे और पोते फिल्मों में एक्टिव हैं।
इसी परिवार में एक ऐसी शख्सियत भी हैं जिन्होंने एक्टिंग की चमक-दमक से हटकर एक अलग दिशा चुनी और अपनी मेहनत से एक नई पहचान बनाई। ये कहानी है दीप्ति भटनागर की। जो कभी मॉडल और अभिनेत्री रहीं और आज दुनिया की सैर कराने वाली फेमस ट्रैवल व्लॉगर के रूप में जानी जाती हैं।
दरअसल, मेरठ में जन्मी दीप्ति ने करियर की शुरुआत मुंबई में हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस शुरू करके किया। दीप्ति की किस्मत ने ऐसी करवट ली कि उन्हें मॉडलिंग का मौका मिला। सिर्फ 18 साल की उम्र में वो मिस इंडिया का ताज जीत चुकी थी और मॉडलिंग उनके लिए तेजी से कमाई का जरिया बना। बता दें, एक महीने में एक लाख रुपये कमाकर उन्होंने सिर्फ एक साल में मुंबई में अपना घर खरीद लिया, और वो भी अभिनेत्री माधुरी दीक्षित से। हालांकि पर्दे पर आने को लेकर दीप्ति हमेशा थोड़ी झिझक रखती थीं।
इतना ही नहीं, दीप्ति से जुड़ा एक मजेदार किस्सा ये है कि शाहरुख खान के साथ एक विज्ञापन करने के बाद उन्हें फिल्म 'कभी हां कभी ना' में 'अन्ना' के किरदार के लिए ट्रेनिंग तक दी गई, लेकिन स्क्रीन टेस्ट से पहले ही वो पीछे हट गई। दरअसल, दीप्ति ने कई बार ये स्पष्ट किया कि वो अभिनय की दुनिया में उनकी रुचि कभी दिल से नहीं रही।
बाद में ये रोल सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने किया। हालांकि, दीप्ति ने 1995 में संजय गुप्ता की फिल्म 'राम शस्त्र' से बॉलीवुड में शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने तेलुगु फिल्म 'पेलि संडाडी' (1996), तमिल फिल्म 'धर्मा चक्कारम' (1997) और हॉलीवुड की फिल्म 'इन्फर्नो' (1997) में भी अभिनय किया। यही वो फिल्म थी, जिसमें अभिनेता आर. माधवन ने भी पहली बार काम किया था। इसके अलावा वो आमिर खान की फिल्म 'मन' और टीवी शो 'ये है राज' में भी नजर आई।
सबसे मजेदार किस्सा ये है कि एक बार सनी देओल के साथ एक विज्ञापन के बाद जब उन्हें धर्मेंद्र से मिलने को कहा गया, तो वो घबरा गई थीं। किस्मत का खेल देखिए, बाद में उनकी शादी धर्मेंद्र के परिवार में ही हुई। दीप्ति ने धर्मेंद्र के चचेरे भाई वीरेंद्र के बेटे रणदीप आर्या से शादी किया, जो 80 के दशक में पंजाबी फिल्मों के जाने-माने अभिनेता रहे हैं। दीप्ति और रणदीप पहली बार एक 'फेयर एंड लवली' विज्ञापन में साथ नजर आए थे, जहां उन्होंने पति-पत्नी का किरदार निभाया था। उसी साल उनकी सगाई हो गई। आज उनके दो बेटे शुभ और शिव हैं। इसके अलावा वो टीवी अभिनेता अर्जुन बिजलानी की चाची भी हैं।
आज दीप्ति भटनागर एक सफल यूट्यूबर हैं और विश्वभर की यात्राओं से जुड़े अनुभव अपने दर्शकों के साथ साझा करती हैं। उनका कहना है कि अगर एक्टिंग को ही लक्ष्य बनाया होता, तो शायद और फिल्में कर लेती। लेकिन जो किया, वह मेरे लिए बिल्कुल सही था।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग