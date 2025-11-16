धर्मेंद्र की वो बहू, जो है फेमस व्लॉगर, शाहरुख खान से ले चुकी है एक्टिंग क्लासेज

सबसे मजेदार किस्सा ये है कि एक बार सनी देओल के साथ एक विज्ञापन के बाद जब उन्हें धर्मेंद्र से मिलने को कहा गया, तो वो घबरा गई थीं। किस्मत का खेल देखिए, बाद में उनकी शादी धर्मेंद्र के परिवार में ही हुई। दीप्ति ने धर्मेंद्र के चचेरे भाई वीरेंद्र के बेटे रणदीप आर्या से शादी किया, जो 80 के दशक में पंजाबी फिल्मों के जाने-माने अभिनेता रहे हैं। दीप्ति और रणदीप पहली बार एक 'फेयर एंड लवली' विज्ञापन में साथ नजर आए थे, जहां उन्होंने पति-पत्नी का किरदार निभाया था। उसी साल उनकी सगाई हो गई। आज उनके दो बेटे शुभ और शिव हैं। इसके अलावा वो टीवी अभिनेता अर्जुन बिजलानी की चाची भी हैं।