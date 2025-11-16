ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाली इस सुपरस्टार ने माधुरी-श्रीदेवी को भी छोड़ा पीछे, अचानक बॉलीवुड से हुई गुमनाम

दरअसल, 16 नवंबर 1963 को सिंदरी ( बिहार, अब झारखंड) में जन्मीं मीनाक्षी शेषाद्री का असली नाम शशिकला शेषाद्री है। उनका बचपन भारतीय शास्त्रीय कलाओं के वाइब्स में गुजरा किया। बता दें, भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी और ओडिसी, इन चार मुख्य नृत्य शैलियों में उन्होंने प्रवीणता हासिल की, जो आगे चलकर उनके फिल्मी करियर की सबसे मजबूत नींव बनी। 17 साल की उम्र में मीनाक्षी ने एक ऐसा कदम उठाया, जिसने उनकी जिंदगी का रास्ता हमेशा के लिए बदल दिया। मीनाक्षी शेषाद्री 1981 में 'मिस इंडिया' का ताज जीता। ये खिताब उन्हें सीधे सुर्खियों में ले आया था।