ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाली इस सुपरस्टार ने माधुरी-श्रीदेवी को भी छोड़ा पीछे, अचानक बॉलीवुड से हुई गुमनाम

मीनाक्षी शेषाद्रि के करियर का यू-टर्न (सोर्स: X @4331Subhash)
Meenakshi Seshadr: 80 और 90 के दशक में फेमस और ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद मीनाक्षी शेषाद्रि उन चुनिंदा हीरोइनों में से एक थीं, जो टैलेंट, ग्रेस और स्टारडम का बेहतरीन कॉम्बो थीं। दरअसल, श्रीदेवी से लेकर माधुरी दीक्षित जैसी दिग्गज अभिनेत्रियों को कड़ी टक्कर देते हुए, मीनाक्षी ने अपनी टैलेंट और सुंदरता के दम पर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग और अमिट पहचान बनाई। बता दें, आज मीनाक्षी शेषाद्रि का जन्मदिन हैं। तो आईए जानें कि उन्होंने अचानक बॉलीवुड से दूरी क्यों बनाई।
साल 1993 में जब 'दामिनी' बॉक्स ऑफिस में आई थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये फिल्म मीनाक्षी शेषाद्रि के करियर का यू-टर्न साबित होगी। फिल्म में कोर्टरूम का वो फेमस सीन दिखाया गया, जहां दामिनी सिस्टम की उदासीनता पर चीखते हुए अपने दर्द को बया करती नजर आई थी। इस सीन को आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे स्ट्रांग मोमेंट में से एक माना जाता है।
इसी एक सीन ने मीनाक्षी को उनके समय की सबसे दमदार अभिनेत्रियों की कतार में खड़ा कर दिया। उनकी एक अलग पहचान बन चुकी थी। लेकिन सफलता की राह पर लगातार आगे बढ़ रहीं मीनाक्षी ने 1995 के आसपास अचानक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को चौंका दिया। उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली।
दरअसल, 16 नवंबर 1963 को सिंदरी ( बिहार, अब झारखंड) में जन्मीं मीनाक्षी शेषाद्री का असली नाम शशिकला शेषाद्री है। उनका बचपन भारतीय शास्त्रीय कलाओं के वाइब्स में गुजरा किया। बता दें, भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी और ओडिसी, इन चार मुख्य नृत्य शैलियों में उन्होंने प्रवीणता हासिल की, जो आगे चलकर उनके फिल्मी करियर की सबसे मजबूत नींव बनी। 17 साल की उम्र में मीनाक्षी ने एक ऐसा कदम उठाया, जिसने उनकी जिंदगी का रास्ता हमेशा के लिए बदल दिया। मीनाक्षी शेषाद्री 1981 में 'मिस इंडिया' का ताज जीता। ये खिताब उन्हें सीधे सुर्खियों में ले आया था।
इतना ही नहीं, मीनाक्षी की पहली फिल्म 'पेंटर बाबू' 1983 में आई थी, पर उन्हें असली सफलता उसी साल सुभाष घई की रोमांटिक फिल्म 'हीरो' से मिली। जिसमें जैकी श्रॉफ के साथ उनकी ऑन-स्क्रीन जोड़ी युवाओं को पसंद आई थी। उनकी मासूम अदाएं और डांसिंग स्किल के चलते मीनाक्षी रातों-रात फिल्म इंडस्ट्री की चहेती बन गई। इसके बाद उन्होंने लगभग एक दशक तक बड़े-बड़े सितारों के साथ काम किया।
फिर एक दिन अचानक, 1990 के दशक में जब उनका करियर चरम पर था, तभी उन्होंने शादी करके फिल्मी दुनिया को अलविदा कहने का मन बना लिया। बता दें, उन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंकर 'हरीश मैसूर' से विवाह किया और अमेरिका में बस गईं। इसके बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि था कि उन्हें हमेशा से एक शांत, निजी और परिवार के लिए जीवन जीना पसंद था, जो बॉलीवुड की चमक-दमक से बिल्कुल अलग हो। दरअसल, अब मीनाक्षी अपने पति और 2 बच्चों के साथ टेक्सास में रहती हैं और वहां डांस अकादमी चलाती हैं।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग