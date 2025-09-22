गजराज राव ने खोला 35 साल पुराना राज, सीमा बिस्वास संग रिश्ते पर किया खुलासा

गजराज राव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर सीमा बिस्वास के साथ फोटो शेयर की है जिसमें उन्होंने बताया कि 35 साल पहले सीमा बिस्वास को पहली बार देखा गया था और वे उनके काम करने के तरीके से बहुत प्रभावित हुए थे। एक्टर ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, ''35 साल पहले दिल्ली के रंगमंच पर सीमा बिस्वास को देखा था, उनका हर नाटक देखने वालों पर जादुई असर डालता है। उस वक्त मैं नौसिखिया था और मंच पर हिमानी शिवपुरी, सीमा और गोविंद नामदेव को देखना मेरे लिए जादुई अनुभव से कम नहीं था।"