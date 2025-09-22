Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

गजराज राव ने खोला 35 साल पुराना राज, सीमा बिस्वास संग रिश्ते पर किया खुलासा

Gajraj Rao-Seema Biswas: गजराज राव ने सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस सीमा बिस्वास को लेकर एक पोस्ट साझा किया है, जिसमें उन्होंने 35 साल पुराने राज खोले हैं।

मुंबई

Saurabh Mall

Sep 22, 2025

gajraj rao-seema biswas
गजराज राव-सीमा बिस्वास की फोटो (सोर्स: एक्स)

Gajraj Rao-Seema Biswas Story: कॉमेडी और अपनी हाजिर जवाबी से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता गजराज राव आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। हाल ही में उनकी फिल्म ‘जॉली एलएलबी-3’ सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और जबरदस्त कमाई कर रही है। फिल्म को दर्शकों और आलोचकों से खूब तारीफ मिल रही है।

इसी बीच गजराज राव ने पहली बार सोशल मीडिया पर इस फिल्म और अपनी को-स्टार सीमा बिस्वास के साथ जुड़ा एक खास अनुभव शेयर किया। उन्होंने बताया कि सीमा बिस्वास के साथ उनका रिश्ता बेहद खास है। दोनों जब भी सेट पर साथ होते हैं, तो काम करने का अनुभव और भी यादगार बन जाता है।

एक्टर ने पोस्ट में क्या लिखा?

गजराज राव-सीमा बिस्वास की लेटेस्ट फोटो पोस्ट (सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम)

गजराज राव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर सीमा बिस्वास के साथ फोटो शेयर की है जिसमें उन्होंने बताया कि 35 साल पहले सीमा बिस्वास को पहली बार देखा गया था और वे उनके काम करने के तरीके से बहुत प्रभावित हुए थे। एक्टर ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, ''35 साल पहले दिल्ली के रंगमंच पर सीमा बिस्वास को देखा था, उनका हर नाटक देखने वालों पर जादुई असर डालता है। उस वक्त मैं नौसिखिया था और मंच पर हिमानी शिवपुरी, सीमा और गोविंद नामदेव को देखना मेरे लिए जादुई अनुभव से कम नहीं था।"

एक्टर ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए बताया कि उन्हें बैंडिट क्वीन में सीमा के साथ काम करने का मौका मिला। रोल छोटा था, लेकिन फिर भी वो फिल्म मेरे लिए माइलस्टोन बन गई। आज एक बार फिर सीमा जी के साथ जॉली एलएलबी-3 में काम करने का मौका मिला, उनके साथ काम करने का अनुभव इतने सालों बाद भी शानदार रहा। इतना ही नहीं पोस्ट में एक्टर ने अपने करियर और सीमा बिस्वास की अद्भुत एक्टिंग की तारीफ की है।

फैंस बोले…

गजराज राव के पोस्ट को फैंस भी पसंद कर रहे हैं और सीमा और उनकी अद्भुत करियर यात्रा की तारीफ कर रहे हैं।
एक यूजर ने लिखा, "क्या बात है गजराज भाई। आपकी यात्रा को भी तो हमने करीब से देखा है।"
दूसरे यूजर ने तारीफ करते हुए लिखा, ''आप दोनों अपने अभिनय में माहिर हैं, वाकई कमाल की फिल्म है। परिवार के साथ जरूर देखें।''

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Published on:

22 Sept 2025 08:05 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / गजराज राव ने खोला 35 साल पुराना राज, सीमा बिस्वास संग रिश्ते पर किया खुलासा

