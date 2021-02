Ganpath से कृति सेनन का लुक आया सामने, एक्शन से भरपूर फिल्म में टाइगर श्रॉफ के साथ मचाएंगी धमाल

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन (Kirti Sanon) और एक्टर टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) ने एक साथ बॉलीवुड फिल्मों में कदम रखा था। दोनों ने सात साल पहले फिल्म होरीपंती से अपना डेब्यू किया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। साथ ही, टाइगर और कृति की जोड़ी को भी काफी पसंद किया गया। हालांकि इसके बाद दोनों ने कोई फिल्म साथ नहीं की। लेकिन अब दोनों की जोड़ी एक बार फिर साथ नजर आने वाली हैं। फिल्म का नाम है 'गणपत'।

कृति का दिखा धमाकेदार लुक

'गणपत' (Ganpath) फिल्म टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन लीड रोल में दिखाई देंगे। फिल्म का पहला मोशन पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। इसमें कृति का धमाकेदार लुक देखने को मिल रहा है। पोस्टर में वह बाइक चलाती हुई नजर आ रही हैं। उनका रेसर लुक काफी कूल लग रहा है। उनके लुक से साफ है कि कृति इस फिल्म में कुछ अलग अंदाज में नजर आने वाली हैं।

Meet JASSI!! 🏍🔥🔥

Super Duper Excited for this one!! Teaming up once again with my very special @iTIGERSHROFF 💥 🤩 Can't wait for the shoot to begin!❤️ Lets kill it guysss! 💃🏻💃🏻 #Ganapath #VikasBahl @vashubhagnani @jackkybhagnani @honeybhagnani #GoodCo @poojafilms pic.twitter.com/pIZYciWg33