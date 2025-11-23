GEN-Z वाली जनरेशन में दिखेगा 90s का रोमांस, जानें ये फिल्म कब देगी दस्तक

फिल्म का टीजर बहुत दिलचस्प है और 1 मिनट 34 सेकेंड में ही फैंस को अपनी ओर खीचने में कामयाब रही है, क्योंकि इसकी शुरुआत अंग्रेजी के कुछ लाइन से होती है, जो कुछ इस तरह है, 'If you are going to live another week, live the best week of your life” जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। ये फिल्म समीर विद्वान्स के निर्देशन में बनी है और 'सत्यप्रेम की कथा' के बाद, कार्तिक आर्यन के साथ ये उनका दूसरा प्रोजेक्ट है। इससे पहले कार्तिक और अनन्या पांडे 2019 में आई फिल्म 'पति पत्नी और वो' के बाद दूसरी बार एक साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आ रहे हैं। बता दें, ये फिल्म क्रिसमस के मौके पर 2025 में ही बॉक्स ऑफिस में रिलीज होने वाली है।