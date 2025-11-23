Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

GEN-Z वाली जनरेशन में दिखेगा 90s का रोमांस, जानें ये फिल्म कब देगी दस्तक

Kartik Aaryan: 90s के रोमांस का जादू फिर से GEN-Z वाली जनरेशन के बीच चर्चा में बना हैं। जिससे युवा दर्शकों की पुरानी यादें तरोताजा होंगी…

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Nov 23, 2025

GEN-Z वाली जनरेशन में दिखेगा 90s का रोमांस, जानें ये फिल्म कब देगी दस्तक

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri (सोर्स: X @SumitkadeI)

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri: कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' काफी लंबे समय से सुर्खियों में है। कई विवादों और एक फिल्म के बंद होने के बाद, कार्तिक आर्यन आखिरकार करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस के साथ अपनी पहली फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' लेकर आने को तैयार हैं, जिसमें उनके साथ अनन्या पांडे भी हैं। फिल्म का टीजर हाल ही में रिलीज किया गया है और इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कॉमेडी और रोमांस का बेहतरीन कॉम्बो साबित हो सकता है।

जिंदगी का सबसे अच्छा हफ्ता

दरअसल, फिल्म के टीजर की शुरुआत एक टेक्स्ट से होती है जिसमें लिखा होता है, "अगर आप एक और हफ्ता जीने वाले हैं, तो अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा हफ्ता जिएं"। इस मैसेज से फिल्म का पूरा महौल ही बदल जाता है, जिसके बाद कार्तिक आर्यन के निभाए गए रोल 'रे' से मिलवाया जाता है, जो बीच पर अपने एब्स दिखाते हुए आते हैं और शरारती मोनोलॉग देते हैं, "मलिका से लेकर मलाला तक, उर्फी से लेकर कमला तक, कोई भी इस मामाज बॉय को हाथ से नहीं जाने देने वाला।"

इसके बाद एंट्री होती है हिरोइन रूमी की, जिसमें वो कहती हुई नजर आ रही है कि "मैं 2025 के हुक-अप कल्चर में 90 की लव स्टोरी के साथ जीना चाहती हूं।" बता दें, माहौल तब बदल जाता है जब कार्तिक, अनन्या के feminist ideals पर मजे लेते हुए कहते है, "वैसे तो तुम लोग हर जगह फेमिनिज्म के झंडे गाड़ते रहते हो और उम्मीदें फिर भी रखते हो। लेडीज फर्स्ट, कुर्सी खींचना, दरवाजे खोलना। ये क्या है मतलब दोनों हाथ में लड्डू चाहिए क्या?"

1 मिनट 34 सेकेंड में

फिल्म का टीजर बहुत दिलचस्प है और 1 मिनट 34 सेकेंड में ही फैंस को अपनी ओर खीचने में कामयाब रही है, क्योंकि इसकी शुरुआत अंग्रेजी के कुछ लाइन से होती है, जो कुछ इस तरह है, 'If you are going to live another week, live the best week of your life” जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। ये फिल्म समीर विद्वान्स के निर्देशन में बनी है और 'सत्यप्रेम की कथा' के बाद, कार्तिक आर्यन के साथ ये उनका दूसरा प्रोजेक्ट है। इससे पहले कार्तिक और अनन्या पांडे 2019 में आई फिल्म 'पति पत्नी और वो' के बाद दूसरी बार एक साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आ रहे हैं। बता दें, ये फिल्म क्रिसमस के मौके पर 2025 में ही बॉक्स ऑफिस में रिलीज होने वाली है।

