मिल गई GEN-Z की गजनी, थ्रिल और सस्पेंस नहीं, मगर प्यार का हर पल दिलाएगा 12 साल पहले आई ‘गजनी’ की याद

हम अगर फिल्म पर बात करें डायरेक्टर मोहित सूरी की फिल्म 'सैयारा', जिसमें अहान पांडेय और अनीत पड्डा की फ्रेश जोड़ी नजर आई, 18 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म को Gen-Z की लव स्टोरी बताया गया था। अब बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बाद इस फिल्म को 12 सितंबर को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया और इसे यहां भी दर्शकों से अच्छा रिस्पॉस मिला।



बता दें कि रिलीज के सिर्फ 5 दिनों में 'सैयारा' नॉन इंग्लिश कैटेगरी में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म बन गई थी। इसने जर्मन फिल्म 'फॉल फोर मी' को भी पछाड़ दिया है। ये नेटफ्लिक्स पर टॉप 10 की लिस्ट में लगातार No.1 पर बनी हुई है और इसने ओटीटी पर मनोज बाजपेयी, साउथ एक्टर विजय देवरकोंडा, जॉन अब्राहम और काजोल जैसे बड़े बॉलीवुड सितारों की फिल्मों को भी पीछे छोड़ा।