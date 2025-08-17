28 साल पुराने गाने पर गोविंदा ने किया जबरदस्त डांस, वीडियो देख लोग बजाने लगे तालियां

Govinda Dance: पत्नी सुनीता संग तलाक की खबरों के बीच एक बार फिर गोविंदा का नाम सुर्खियां बटोर रहा है। गोविंदा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक्टर को देखकर वहीं पुराने गोविंदा की याद आ गई है। गोविंदा ने वीडियो में 28 साल पुराने गाने पर स्टेज तोड़ डांस किया है। लोग एक बार फिर गोविंदा के फैन हो गए हैं और उन्हें नंबर वन बता रहे हैं।