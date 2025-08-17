28 साल पुराने गाने पर गोविंदा ने किया जबरदस्त डांस, वीडियो देख लोग बजाने लगे तालियां

Govinda Dance: पत्नी सुनीता संग तलाक की खबरों के बीच एक बार फिर गोविंदा का नाम सुर्खियां बटोर रहा है। गोविंदा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक्टर को देखकर वहीं पुराने गोविंदा की याद आ गई है। गोविंदा ने वीडियो में 28 साल पुराने गाने पर स्टेज तोड़ डांस किया है। लोग एक बार फिर गोविंदा के फैन हो गए हैं और उन्हें नंबर वन बता रहे हैं।
गोविंदा जन्माष्टमी के मौके पर एक इवेंट में पहुंचे थे। जहां उन्होंने जन्माष्टमी के सेलिब्रेशन यानी दही हांडी उत्सव में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और एक्टर शरद केलकर के साथ स्टेज शेयर किया था। इस दौरान का ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह 28 साल पुराने गाने पर अपनी वही पुरानी एनर्जी दिखाते हुए डांस करते नजर आ रहे हैं।
गोविंदा ने जिस गाने पर डांस किया है वह गाना कोई और नहीं बल्कि “सोना कितना सोना है…सोने जैसा तेरा मन।” हैं। यह गाना साल 1997 में आई फिल्म हीरो नंबर 1 का है। जैसे ही गोविंदा ने अपना गाना सुना वह खुद को रोक नहीं पाए और डांस शुरू कर दिया। उनका ये वीडियो देखकर वहां मौजूद हर कोई खुशी से जूझ उठा और गोविंदा के रंग में रंग गया।
बता दें, गोविंदा एक लंबे अरसे बाद कैमरे पर आए हैं। वह पिछले काफी समय से अपने तलाक को लेकर कई बार ट्रोल भी हुए हैं और अक्सर उनकी पत्नी और बच्चे इवेंट में पहुंचते हैं लेकिन वह उनके साथ नहीं होते, लेकिन अब गोविंदा और उनके वही पुराने डांस मूव्स देखकर उनके फैंस खुश हो गए हैं और उन्हें अपना फेवरेट बता रहे हैं।