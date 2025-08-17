एल्विश यादव के घर हुई 25 से 30 राउंड फायरिंग, पुलिस ने दी अहम जानकारी, CCTV में दिखे बदमाश

Elvish Yadav Firing At Gurugram Home: बिग बॉस ओटीटी के विनर रहे एल्विश यादव के घर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। यूट्यूबर का घर गुरुग्राम के सेक्टर 57 में हैं जहां सुबह-सुबह करीब 5:30 से 6 बजे के बीच गोलीबारी हुई। बाइक पर सवार 3 अज्ञात बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। कहा जा रहा है कि एल्विश यादव के घर 25 से 30 राउंड फायरिंग कर बदमाश मौके से फरार हो गए। अचानक हुई इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। साथ ही सोशल मीडिया पर इस पूरी घटना के बाद एल्विश यादव के फैंस चिंता में आ गए हैं।