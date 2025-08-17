Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

TV न्यूज

एल्विश यादव के घर हुई 25 से 30 राउंड फायरिंग, पुलिस ने दी अहम जानकारी, CCTV में दिखे बदमाश

Elvish Yadav Firing At Gurugram Home: यूट्यूबर एल्विश यादव एक बार फिर सुर्खियों में गए हैं। उनके घर फायरिंग हुई है। आइये जानते हैं पुलिस के इस बारे में क्या अहम जानकारी दी है।

मुंबई

Priyanka Dagar

Aug 17, 2025

Elvish Yadav Gurugram residence
एल्विश यादव के घर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग

Elvish Yadav Firing At Gurugram Home: बिग बॉस ओटीटी के विनर रहे एल्विश यादव के घर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। यूट्यूबर का घर गुरुग्राम के सेक्टर 57 में हैं जहां सुबह-सुबह करीब 5:30 से 6 बजे के बीच गोलीबारी हुई। बाइक पर सवार 3 अज्ञात बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। कहा जा रहा है कि एल्विश यादव के घर 25 से 30 राउंड फायरिंग कर बदमाश मौके से फरार हो गए। अचानक हुई इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। साथ ही सोशल मीडिया पर इस पूरी घटना के बाद एल्विश यादव के फैंस चिंता में आ गए हैं।

एल्विश यादव के घर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग (Elvish Yadav Firing At Gurugram Home)

गुरुग्राम पुलिस के अनुसार, एल्विश के घर पर सुबह करीब 5.30 बजे फायरिंग हुई है। तीन बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे, जिसमें से दो ने फायरिंग की। फायरिंग घर के ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर हुई है, लेकिन एल्विश का परिवार दूसरी और तीसरी मंजिल पर रहता है। फायरिंग के समय घर में केयर टेकर और परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे। हालांकि एल्विश उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे।

ये भी पढ़ें

शेफाली जरीवाला की मौत के 50 दिन बाद पराग त्यागी ने उठाया बड़ा कदम, अब रखेंगे पत्नी को सीने से लगाकर
TV न्यूज
Parag Tyagi makes shefali jariwala photo tattoo

गुरुग्राम पुलिस ने दी अहम जानकारी (Gurugam Police On Elvish Yadav Firing)

पुलिस के अनुसार, एल्विश यादव की तरफ से इस संबंध में कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया है ताकि गोली के निशान और अन्य सबूत जुटाए जा सकें। शुरुआती जांच में सामने आया है कि फायरिंग शायद चेतावनी के तौर पर की गई हो, लेकिन अपराधियों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है।

पुलिस कर रही है CCTV की जांच (Elvish Yadav House Firing)

आजतक की रिपोर्ट के अनुसार, एल्विश के पिता ने बताया है कि फायरिंग के समय पूरा परिवार घर में मौजूद था। सुबह का समय था सभी लोग सो रहे थे ऐसे में बदमाश फायरिंग कर फरार हो गए।” अब पुलिस इस मामले की पूरी तफ्तीश कर रही है, लेकिन फायरिंग होने से पहले घरवालों या एल्विश को कोई धमकी नहीं मिली थी। वही घर के और आसपास के जो CCTV फुटेज है वह खंगाले जा रहे हैं उसमे घर के गेट के बाहर खड़े बदमाश दिखाई दे रहे हैं।

सोशल मीडिया पर हुई एल्विश यादव के फैंस को चिंता

बता दें, एल्विश यादव एक मशहूर यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर और सिंगर भी हैं, जिन्हें कॉमेडी वीडियो, व्लॉग्स और रोस्ट वीडियो के लिए जाना जाता है। उनका असली नाम सिद्धार्थ यादव है। उनकी उम्र 28 साल हैं और एल्विश ने साल 2016 में यूट्यूब पर अपना करियर शुरू किया था और आज उनके यूट्यूब चैनल पर 15 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और फेसबुक पर 4.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वह बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर भी रह चुके हैं। हाल ही में वह रिएलिटी शो लाफ्टर शेफ्स सीजन 2 में भी नजर आए थे।

ये भी पढ़ें

कैंसर के ट्रीटमेंट से दीपिका कक्कड़ को हो रही है दिक्कत, फोटो शेयर करते हुए लिखा- वो दिन जब…
TV न्यूज
Dipika Kakar Cancer Treatment

खबर शेयर करें:

Published on:

17 Aug 2025 11:11 am

Hindi News / Entertainment / TV News / एल्विश यादव के घर हुई 25 से 30 राउंड फायरिंग, पुलिस ने दी अहम जानकारी, CCTV में दिखे बदमाश

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.