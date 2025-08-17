एल्विश यादव के घर हुई 25 से 30 राउंड फायरिंग, पुलिस ने दी अहम जानकारी, CCTV में दिखे बदमाश

Elvish Yadav Firing At Gurugram Home: बिग बॉस ओटीटी के विनर रहे एल्विश यादव के घर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। यूट्यूबर का घर गुरुग्राम के सेक्टर 57 में हैं जहां सुबह-सुबह करीब 5:30 से 6 बजे के बीच गोलीबारी हुई। बाइक पर सवार 3 अज्ञात बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। कहा जा रहा है कि एल्विश यादव के घर 25 से 30 राउंड फायरिंग कर बदमाश मौके से फरार हो गए। अचानक हुई इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। साथ ही सोशल मीडिया पर इस पूरी घटना के बाद एल्विश यादव के फैंस चिंता में आ गए हैं।
गुरुग्राम पुलिस के अनुसार, एल्विश के घर पर सुबह करीब 5.30 बजे फायरिंग हुई है। तीन बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे, जिसमें से दो ने फायरिंग की। फायरिंग घर के ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर हुई है, लेकिन एल्विश का परिवार दूसरी और तीसरी मंजिल पर रहता है। फायरिंग के समय घर में केयर टेकर और परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे। हालांकि एल्विश उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे।
पुलिस के अनुसार, एल्विश यादव की तरफ से इस संबंध में कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया है ताकि गोली के निशान और अन्य सबूत जुटाए जा सकें। शुरुआती जांच में सामने आया है कि फायरिंग शायद चेतावनी के तौर पर की गई हो, लेकिन अपराधियों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है।
आजतक की रिपोर्ट के अनुसार, एल्विश के पिता ने बताया है कि फायरिंग के समय पूरा परिवार घर में मौजूद था। सुबह का समय था सभी लोग सो रहे थे ऐसे में बदमाश फायरिंग कर फरार हो गए।” अब पुलिस इस मामले की पूरी तफ्तीश कर रही है, लेकिन फायरिंग होने से पहले घरवालों या एल्विश को कोई धमकी नहीं मिली थी। वही घर के और आसपास के जो CCTV फुटेज है वह खंगाले जा रहे हैं उसमे घर के गेट के बाहर खड़े बदमाश दिखाई दे रहे हैं।
बता दें, एल्विश यादव एक मशहूर यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर और सिंगर भी हैं, जिन्हें कॉमेडी वीडियो, व्लॉग्स और रोस्ट वीडियो के लिए जाना जाता है। उनका असली नाम सिद्धार्थ यादव है। उनकी उम्र 28 साल हैं और एल्विश ने साल 2016 में यूट्यूब पर अपना करियर शुरू किया था और आज उनके यूट्यूब चैनल पर 15 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और फेसबुक पर 4.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वह बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर भी रह चुके हैं। हाल ही में वह रिएलिटी शो लाफ्टर शेफ्स सीजन 2 में भी नजर आए थे।